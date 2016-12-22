Глава NASA рассказал о перспективах использования российских «Союзов»

Глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн впервые приехал в Россию. Во время визита он встретился с Рогозиным, прочитал лекцию в МГУ и дал интервью российским СМИ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава NASA Джим Брайденстайн дал интервью «Интерфаксу», в котором рассказал о перспективах продолжения использования «Союзов» американскими астронавтами и преимуществах коммерциализации космоса. 11 октября он будет наблюдать запуск очередного российского корабля с космодрома Байконур.

Брайденстайн напомнил, что в соответствии с текущими планами, США прекратят прямое финансирование МКС к 2025 году. Это, подчеркнул глава NASA, делается с целью «коммерциализировать низкую околоземную орбиту». «НАСА намерена в этой связи выступать в качестве одного из заказчиков на низкой околоземной орбите и иметь нескольких поставщиков, которые будут конкурировать друг с другом в области затрат и инноваций. Если у нас будет конкурентоспособный проект на низкой околоземной орбите, где могут постоянно находиться люди, и НАСА будет одним из заказчиков, а также если у нас будет значительное число поставщиков, конкурирующих друг с другом в области затрат и инноваций, то тогда снизятся затраты и услуги станут доступны», — рассказал он.​ Высвободившиеся благодаря этому средства США смогут направить на финансирование лунного и марсианского проектов.

Переход к запускам американских астронавтов, использующих сейчас российские «Союзы», на частных космических кораблях, отметил Брайденстайн, не означает прекращение сотрудничества с Россией в доставке грузов и космонавтов на орбиту. Сейчас старт коммерческих запусков с людьми на борту намечен на 2019 год, в то время как места на «Союзах» у американских астронавтах гарантированы до 2020 года. «Но, разумеется, мы хотим обеспечить прочные партнерские отношения и после того, как у нас появятся коммерческие экипажи. Мы предполагаем, что наши астронавты будут летать на «Союзах», а космонавты будут пользоваться услугами коммерческих запусков совместно с астронавтами. Мы хотим продолжать тесное сотрудничество в будущем», — добавил глава NASA.

Брайденстайн пояснил, что США уверены в качестве российских космических кораблей. » Всем известны впечатляющие заслуги российских «Союзов» на протяжении многих лет. Это отличный, надежный корабль и мы хотим сохранить возможность использовать его. Поэтому мы рассматриваем такой вариант не как замену, а как дополнение», — объяснил глава агентства. Вместе с тем он заявил, что сейчас США «не видят необходимости» в обсуждении вариантов продления соглашения с «Роскосмосом».

Еще одной сферой сотрудничества космических отраслей двух стран, отметил Брайденстайн, является изучение Луны и Марса. «Россия создала нейтронный детектор для Лунного орбитального зонда НАСА, который используется для изучения поверхности Луны... Опять-таки российские приборы помогают нам понять состав Марса. Мы уже сотрудничаем по Луне, и мы готовы сотрудничать по Марсу», — сказал он.

Комментируя инцидент с появлением отверстия в оболочке обитаемого модуля «Союз», глава NASA призвал избегать теорий заговора и и продолжать беспристрастное расследование. «Мы уверены в прочности конструкции обитаемого модуля «Союза». Мы работаем с «Роскосмосом», предоставляя всю имеющуюся у нас информацию в ходе расследования. Мы в НАСА считаем, что в данный момент нет никаких угроз текущей деятельности на МКС», — добавил Брайденстайн.

Ранее во время визита в Россию, 9 октября, Брайденстайн прочитал лекцию студентам МГУ. Главу NASA приветствовал ректор Виктор Садовничий, подаривший ему тарелку из Гжели и книги. В ответ гость вручил главе университета картину с изображением марсохода Curiosity.