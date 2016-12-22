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Cпецпредставитель президента предложил создать «цифровых адвокатов»
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Cпецпредставитель президента предложил создать «цифровых адвокатов»
ВЭФ-2018, 10:39
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Cпецпредставитель президента предложил создать «цифровых адвокатов»
Автоматизированный алгоритм, считает Дмитрий Песков, упростит «сугубо аналоговую процедуру обжалования цифрового решения», например о нарушении ПДД, зафиксированного на камеры. Тестовый проект появится уже в течение шести лет
Дмитрий Песков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Спецпредставитель президента Владимира Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков в разговоре с РБК заявил, что в России должна появиться система, которая обеспечит гражданам цифровую юридическую помощь, то есть так называемый цифровой адвокат.

Он отметил, что сейчас в значительной степени автоматизированы решения по большому количеству гражданских дел, которые касаются, например, нарушения Правил дорожного движения, получения штрафов за зафиксированные на камеры нарушения.

«Сегодня вы получаете штраф, и у вас выбор — либо вы его платите, либо входите в очень долгую и непонятную, сугубо аналоговую процедуру обжалования цифрового решения. То есть у нас цифровое обвинение появилось, цифровое наказание появилось, а цифровой арбитраж, цифровая адвокатура не появилась», — пояснил он.

Песков подчеркнул, что нужно придумать простой и технологичный способ обжаловать обвинение на основании анализа больших данных.

«В этом смысле я думаю, что нам предстоит еще дойти и до цифрового адвоката, когда вы можете взять в том числе конкурирующее решение алгоритмов, которые проведут анализ по всей базе данных и определят вероятность того, действительно нарушали ли вы, то есть фактов, которые будут свидетельствовать в вашу пользу», — заключил спецпредставитель главы государства.

По его словам, пересечение линии, стоп-сигнал, принадлежность транспортного средства, идентификация человека, который находится за рулем, — это «сложные и пограничные моменты», которые тяжело проанализировать на основании одной фотографии. Если загрузить в массив данные и найти правильную алгоритмику, то благодаря цифровому адвокату можно будет найти факт, который свидетельствует в пользу обвиняемого.

«И тогда конкурирующие в какой-то момент нейросети будут постепенно собирать из себя принципиально другую логику судебного процесса», — заявил он.

Песков подчеркнул, что реализация такой идеи — процесс небыстрый, который требует исследования и работы большого количества экспертов. Он подчеркнул, что пока инициатива находится на уровне обсуждения в системе технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ) вместе с фондом «Сколково» и Российской венчурной компании (РВК). По его словам, эксперты обсуждают запуск отдельного конкурса, в котором алгоритмы смогут заняться решением юридических задач.

«Такая проработка идет, пока еще рано говорить о сроках, но работа такая есть. [Сроки] сильно зависят от того, как будут развиваться технологии обработки больших данных и технологий искусственного интеллекта», — заключил он.

Первые экспериментальные процедуры, рассчитывает спецпредставитель, должны появиться уже в течение следующих шести лет.

В последние годы юридическая работа постепенно автоматизируется. В разных странах появляются системы и приложения, которые дают гражданам консультации и, например, даже позволяют обжаловать неправомерный, по их мнению, штраф. Машинным алгоритмам становится под силу решать и более сложные юридические операции, например провести подготовку к судебному процессу или проанализировать документы по M&A сделке (Discovery Cracker, IBM-Watson). Так, в России в феврале появился онлайн-сервис Pravoved.ru — это робот-юрист, в основе которого лежит прошедшая обучение нейросеть, он консультирует граждан по различным юридическим вопросам.

Авторы: Владимир Дергачев, Анна Трунина.
Теги: цифровизация экономики
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