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Tele2 запустит пилот по «цифровизации» рыбных ферм на Дальнем Востоке
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Tele2 запустит пилот по «цифровизации» рыбных ферм на Дальнем Востоке
Технологии и медиа, 09:22
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Tele2 запустит пилот по «цифровизации» рыбных ферм на Дальнем Востоке
«Т2 РТК холдинг» протестирует «цифровизацию» аквакультурных ферм в Приморском крае. В отличие от европейских рынков, в России IoT-технологии в сельском хозяйстве используются пока мало
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

«Т2 РТК холдинг» (оказывает услуги сотовой связи под брендом Tele2) планирует запустить пилотные проекты по цифровизации нескольких аквакультурных ферм в Приморском крае. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Эмдин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РБК.

Для Tele2 тема аквакультуры абсолютно новая, отметил Эмдин. В России состояние отрасли отстает от международного уровня, где проникновение цифровых технологий в процесс производства акваресурсов очень высокий, говорит он. «Стандартная ферма в Австралии увешана разными датчиками — надводными и подводными, которые борются с кражами, фиксируют изменения внешней среды, прирост гидроресурсов, ведут учет солености воды, температуры и других показателей, которые важны именно для этого хозяйства. Все это анализируется компьютером и по мобильным сетям передается на центр», — поясняет он.

В России сегодня этого нет, указывает Эмдин, в том числе по причине того, что акватории «зачастую не покрыты мобильной связью и мобильным интернетом, не покрыты технологические дороги, которые ведут от этой аквафермы в глубь континента, нет коробочных решений», а фермеры «зачастую не понимают преимущества технологий и не хотят в это инвестировать».

«Мы хотим сделать пилотный проект и показать на российской почве то, что уже давно существует за рубежом. Эти цифровые сервисы позволяют, с одной стороны, повышать продуктивность технологического процесса, с другой — снижают риски потери продукции из-за резких климатических изменений или болезней, исключается человеческий фактор, который зачастую наносит больше ущерба, чем природные явления», — добавил он.

Проект будет ориентирован на аквафермы, выращивающие гидроресурсы в прибрежных акваториях, одной из пилотных площадок проекта может быть залив Петра Великого (залив Японского моря, расположен на юге Приморского края). Переговоры с первыми участниками проекта уже идут, уточнил Эмдин РБК.

Согласно оценке исследовательской компании AC&M, в 2017 году 44% всех IoT-устройств (internet of things, «интернет вещей») в России использовались в отрасли транспорта, 15% — в системах безопасности, 10% — ЖКХ и энергетике, 9% — финансы и ретейл, 7% — промышленность, 2% — «умный дом», еще 12% — прочие сферы. «В отличие от северо-американского и европейского рынков, весьма узким остается применение IoT-технологий в сельском хозяйстве, здравоохранении, а также в интересах повышения качества муниципальной среды», — указывают аналитики AC&M.

По их прогнозу, в ближайшие годы динамика рынка IoT по числу используемых SIM-карт в России сохранится на уровне не ниже 25-30% в год. В итоге, если на конец 2017-го в этом сегменте было задействовано 14,5 млн SIM-карт, то к 2019-ому этот показатель должен увеличиться до 23,5 млн.

По оценке компании Cisco, количество подключенных к сети устройств превысило мировую численность населения еще в 2008–2009-м. К 2020 году, согласно прогнозу американского издания Business Insider, число таких устройств достигнет 34 млрд, из которых 24 млрд придется на те, что относятся к интернету вещей.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Tele2 , IoT , рыба и морепродукты
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