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Газета Evening Standard попросила у Лебедева денег для продолжения работы

Газета Evening Standard попросила у своего владельца Лебедева дополнительные средства
Убытки The Evening Standard Евгения Лебедева за шесть лет составили £84,5 млн. Газета сообщила, что сможет продолжать работу в обозримом будущем, но вскоре ей понадобится дополнительное финансирование
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Британская газета The Evening Standard в 2022 году понесла убытки в размере £16,4 млн ($20,82 млн), пишет The Guardian со ссылкой на отчет, переданный в Регистрационную палату Соединенного Королевства.

Издание обратилось к своему владельцу, бизнесмену Евгению Лебедеву, с просьбой предоставить дополнительное финансирование для продолжения деятельности.

По данным The Guardian, The Evening Standard в последние месяцы получила кредиты от акционеров на сумму £16,8 млн, а Лебедев пообещал оказывать финансовую помощь газете минимум в течение года. По словам аудиторов, у издания есть ресурсы для продолжения работы в обозримом будущем, но в случае прекращения финансовой поддержки она может быть нарушена.

The Evening Standard распространяется бесплатно в лондонском метро. Как отмечает The Guardian, в последние годы издание испытывает трудности: его совокупные убытки за шесть лет составили £84,5 млн, а долг превысил годовой доход в два раза. Число сотрудников сократилось, а оставшиеся журналисты долгое время работали без постоянного главного редактора. В конце мая эту должность занял Дилан Джонс, бывший главред британской версии GQ.

Сложности есть у всей медиаиндустрии в Британии: доходы от рекламы падают, снижается популярность печатных изданий, поскольку многие офисные сотрудники работают из дома, а в лондонской подземке появился доступ к 4G-связи.

Евгений Лебедев управляет Lebedev Holdings Ltd, которая владеет The Evening Standard и The Independent. Он родился в 1980 году в Москве, переехал в Лондон в 1987 году, в 2010 году получил британское подданство, а десять лет спустя стал членом палаты лордов парламента Соединенного Королевства. Его отец — владелец Национальной резервной корпорации и бывший банкир Александр Лебедев.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Лебедев Газета убытки пресса финансирование
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