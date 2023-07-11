ФРИИ отозвал иск к основателю проданного «Авито» сервиса поиска жилья

Фонд развития интернет-инициатив урегулировал спор с основателем «Румбери», которого подозревал в обмане при продаже сервиса «Авито». Cудебный иск был отозван с условием, что бывший владелец компании выплатит денежную компенсацию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Инвестиционная компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) «ФРИИ Инвест» подписала мировое соглашение с основателем и бывшим владельцем сервиса по поиску квартир в новостройках «Румбери» Михаилом Хайкиным. Об этом РБК сообщил представитель фонда и подтвердили в «Румбери».

ФРИИ в 2018–2022 годах владел 7% «Румбери», но в середине прошлого года продал сервис основателю. В июне этого года фонд подал иск к Хайкину о признании недействительной той сделки, посчитав, что основатель компании ввел их в заблуждение. Как утверждали в фонде, он уведомил о намерении прекратить деятельность, но вместо этого в начале 2023-го продал контрольный пакет «Румбери» компании «Авито». Также во ФРИИ подозревали, что для того, чтобы снизить стоимость стартапа в сделке с ними, основатель сервиса переводил часть бизнес-процессов на другое юрлицо.

По словам представителя ФРИИ, одно из условий подписанного мирового соглашения — Хайкин должен будет выплатить фонду компенсацию. Ее сумма не раскрывается. Ранее во ФРИИ говорили, что в 2022 году продали 7% «Румбери» за 1,5 млн руб., что было на 1 млн руб. меньше суммы, по которой эта доля приобреталась.

Представитель фонда отметил, что все их претензии «де-факто удовлетворены в полном объеме», и «ФРИИ Инвест» подала заявление в Арбитражный суд Тульской области на отзыв иска. Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий ко второй стороне спора.

Директор по сопровождению инвестиционных сделок ФРИИ Елена Крылова подчеркнула, что фонд видел свою задачу «в защите прав участников венчурного рынка, в данном случае инвестора, и в своего рода тестировании правовой среды в России». «В итоге мы увидели, что такие юридические инструменты, как корпоративные договоры, заверения об обстоятельствах работают, а понятие «деловая репутация» действительно имеет значение», — добавила Крылова.

Михаил Хайкин лишь сообщил, что компания «урегулировала все вопросы с ФРИИ». Представитель «Авито» добавил, что не сомневался, что «ситуация будет решена на максимально приемлемых условиях для всех сторон».

Ранее создатель «Румбери» говорил, что на момент выхода из капитала компании ФРИИ «владел полной информацией» о ней и «понимал ее финансовое состояние», а сама сделка была полностью прозрачной для фонда. При этом источник, близкий к «Румбери», говорил, что компания действительно на протяжении какого-то времени планировала закрыть бизнес из-за сложной экономической ситуации.

Эксперты ранее отмечали, что шансы ФРИИ на победу в судебном споре, как и то, повлияет ли спор между фондом и «Румбери» на уже состоявшуюся сделку по продаже стартапа «Авито», будут зависеть от того, какие именно договоренности были зафиксированы в договорах между перечисленными компаниями.