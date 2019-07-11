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Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Съемками сериала по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» занимается продакшн-студия «Среда» Александра Цекало. Это первый продюсерский проект Rambler Group
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер» по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, который снимает студия «Среда» Александра Цекало. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту Rambler Group Софью Квашилава и представителей продакшн-студии.

Это первый продюсерский проект группы Александра Мамута. Сотрудники нескольких медиакомпаний рассказали изданию, что бизнесмен на протяжении последних нескольких лет обсуждал с продюсерами возможность создавать вместе фильмы и сериалы. Таким образом, интернет-холдинг стал вторым после «Яндекса» производителем собственного киноконтента.

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава. Для зрителей фильм будет доступен в двух форматах:

  • в кинотеатрах в виде четырех частей;
  • в интернете — расширенная версия — сериал.

Показывать его будут в кинотеатрах, как и другой снятый «Средой» сериал «Гоголь». Изначально он снимался для ТНТ, однако потом материнская «Газпром-медиа» решила показать его и на другом своем телеканале — ТВ-3. Чтобы окупить затраты по показу сериала на ТВ-3, топ-менеджеры телеканала решили сначала выпустить его на большой экран тремя кинофильмами, сложенными из восьми отснятых эпизодов. Франшиза тогда собрала 1,35 млрд руб., что превзошло ожидания «Газпром-медиа», «Среды» и кинотеатров.

Бюджет нового сериала пока не раскрывается. Представитель «Среды» лишь сказал, что он значительно превышает бюджет «Гоголя». Сотрудники «Газпром-медиа» указывали газете, что бюджет каждой из восьми серий «Гоголя» превысил 25 млн руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Rambler, «Среда», Александр Цекало
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