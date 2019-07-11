Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Съемками сериала по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» занимается продакшн-студия «Среда» Александра Цекало. Это первый продюсерский проект Rambler Group

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер» по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, который снимает студия «Среда» Александра Цекало. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту Rambler Group Софью Квашилава и представителей продакшн-студии.

Это первый продюсерский проект группы Александра Мамута. Сотрудники нескольких медиакомпаний рассказали изданию, что бизнесмен на протяжении последних нескольких лет обсуждал с продюсерами возможность создавать вместе фильмы и сериалы. Таким образом, интернет-холдинг стал вторым после «Яндекса» производителем собственного киноконтента.

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава. Для зрителей фильм будет доступен в двух форматах:

в кинотеатрах в виде четырех частей;

в интернете — расширенная версия — сериал.

Показывать его будут в кинотеатрах, как и другой снятый «Средой» сериал «Гоголь». Изначально он снимался для ТНТ, однако потом материнская «Газпром-медиа» решила показать его и на другом своем телеканале — ТВ-3. Чтобы окупить затраты по показу сериала на ТВ-3, топ-менеджеры телеканала решили сначала выпустить его на большой экран тремя кинофильмами, сложенными из восьми отснятых эпизодов. Франшиза тогда собрала 1,35 млрд руб., что превзошло ожидания «Газпром-медиа», «Среды» и кинотеатров.