Крупнейший оператор лотерей пошел в суд из-за товарного знака «Джекпот»

Крупнейший оператор лотерей решил оспорить в суде отказ Роспатента дать ему исключительное право на товарный знак со словом «Джекпот». Федеральная служба посчитала его схожим до степени смешения с уже существующими обозначениями

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Оператор гослотерей Минспорта — АО «ГСЛ» — обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака со словом «Джекпот». Информацию о соответствующем деле РБК обнаружил в картотеке арбитража, иск был принят к производству 9 апреля.

Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака с комбинированным обозначением «Русское Лото. Джекпот» было принято в мае 2023 года. «ГСЛ», как следует из заявки на регистрацию, планировало использовать знак для таких категорий товаров и услуг, как печатная продукция, игры и игрушки, реклама, управление бизнесом, а также организация спортивных и культурных мероприятий. Компания также конкретизировала их сферу использования — организация и проведение лотерей.

Отдельный товарный знак «Русское Лото» уже существует и признан общеизвестным. Роспатент отказал в регистрации расширенного товарного знака, посчитав часть со словом «Джекпот» схожей до степени смешения с уже существующими и принадлежащими другим юрлицам знаками «ДЖЕКПОТ» (ООО «Молодая гвардия») и «JACKPOT» (АО «Астрата»).

«ГСЛ» пытались оспорить решение Роспатента, направив соответствующее требование в Палату по патентным спорам в сентябре того же года. Компания, в частности, хотела доказать, что предлагаемый товарный знак выполнен оригинальным шрифтом, само слово «Джекпот» в нем не является основным, а «противопоставленные знаки фактически не использовались их правообладателями для товаров и услуг, связанных с лотереями». Однако коллегия в январе 2024 года в удовлетворении возражения компании отказала.

Компания добивается регистрации товарного знака для развития бренда «Русское Лото», пояснил РБК представитель оператора. «Вопреки устоявшейся практике экспертиза, а затем и Палата по патентным спорам отказали нам в регистрации, поэтому мы подали иск в суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента», — объяснили в ГСЛ причины иска. Там уточнили, что товарный знак «Русское лото. Джекпот» предполагают использовать для маркировки нынешних и будущих всероссийских государственных лотерей.

АО «ГСЛ» вместе с ООО «Спортлото» — крупнейшие операторы лотерейных билетов в России. Их распространением занимается работающее под брендом «Столото» АО «ТК Центр». Все три компании управляются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна и по сути являются единой структурой, которая до 2022 года выступала монополистом на рынке лотерей. В августе 2022 года активную работу начало ООО «Спортивные лотереи» — одновременно и оператор, и распространитель лотерей Минфина под брендом «Национальная лотерея». Сейчас доступ к сведениям о собственниках этой компании ограничен, однако по состоянию на январь 2023 года 49% «Спортивных лотерей» принадлежали структурам ВТБ, еще 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву.

Выручка АО «ГСЛ» по РСБУ в 2023 году составила 58 млрд руб. (рост год к году — 2,5%), чистая прибыль — 141,2 млн руб. (рост почти в 3,5 раза). Выручка ООО «Спортлото» за аналогичный период — 19,2 млрд руб., чистая прибыль — 54 млн руб.