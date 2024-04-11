Apple предупредила пользователей из 92 стран об угрозе взлома

Apple убрала из предупреждения о возможном взломе iPhone с использованием шпионского ПО слова «спонсируемые государством», что может быть следствием давления со стороны индийских властей, пишет Reuters

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Apple предупредила пользователей iPhone в Индии и еще в 91 стране, что они, возможно, стали жертвами «атаки наемных шпионских программ», сообщают Reuters и TechCrunch.

Как отмечает Reuters, компания убрала из текста предупреждения слова «спонсируемых государством».

На сайте компании говорится, что уведомления предназначены для пользователей, которые, возможно, стали «индивидуальными жертвами атак наемных шпионских программ, вероятно, из-за того, кто они и чем занимаются». В публикации сказано, что индивидуальные атаки «такой исключительной стоимости и сложности исторически ассоциировались с государственными структурами», включая частные компании, разрабатывающие шпионское ПО, например Pegasus от израильской фирмы NSO Group.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, отметил, что слова «спонсируемые государством» Apple убрала после того, как неоднократно столкнулась с давлением со стороны индийского правительства. Оппозиционные политики в Индии обвиняли правительство в попытках взлома их телефонов после уведомлений от Apple в минувшем октябре. Компания провела переговоры с индийскими чиновниками, перед тем как публиковать новое предупреждение, рассказал собеседник агентства.

Как подчеркивает агентство, не ясно, высказывали ли другие правительства аналогичные опасения. В предупреждении на сайте Apple говорится, что с 2021 года компания разослала такие уведомления пользователям в более чем 150 странах.

Apple и правительство Индии не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.