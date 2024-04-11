 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Apple предупредила пользователей из 92 стран об угрозе взлома

Apple убрала из предупреждения о возможном взломе iPhone с использованием шпионского ПО слова «спонсируемые государством», что может быть следствием давления со стороны индийских властей, пишет Reuters
Apple AAPL Купить
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Apple предупредила пользователей iPhone в Индии и еще в 91 стране, что они, возможно, стали жертвами «атаки наемных шпионских программ», сообщают Reuters и TechCrunch.

Как отмечает Reuters, компания убрала из текста предупреждения слова «спонсируемых государством».

На сайте компании говорится, что уведомления предназначены для пользователей, которые, возможно, стали «индивидуальными жертвами атак наемных шпионских программ, вероятно, из-за того, кто они и чем занимаются». В публикации сказано, что индивидуальные атаки «такой исключительной стоимости и сложности исторически ассоциировались с государственными структурами», включая частные компании, разрабатывающие шпионское ПО, например Pegasus от израильской фирмы NSO Group.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, отметил, что слова «спонсируемые государством» Apple убрала после того, как неоднократно столкнулась с давлением со стороны индийского правительства. Оппозиционные политики в Индии обвиняли правительство в попытках взлома их телефонов после уведомлений от Apple в минувшем октябре. Компания провела переговоры с индийскими чиновниками, перед тем как публиковать новое предупреждение, рассказал собеседник агентства.

Как подчеркивает агентство, не ясно, высказывали ли другие правительства аналогичные опасения. В предупреждении на сайте Apple говорится, что с 2021 года компания разослала такие уведомления пользователям в более чем 150 странах.

Apple и правительство Индии не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.

В июле 2021 года несколько СМИ сообщили, что власти ряда стран, в том числе Индии, следили за журналистами, политиками и активистами через личные смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group.

Компания заявила, что работает с соблюдением этических норм, продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют ее продукцию не по назначению.

В ноябре того же года Минторг США внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны. В декабре Bloomberg и Financial Times писали, что NSO начала рассматривать возможность продажи своего бизнеса или закрытия подразделения Pegasus, поскольку столкнулась с финансовыми трудностями после обвинений в слежке.

Apple и мессенджер WhatsApp подали иски в суд, обвиняя компанию в нарушении конфиденциальности пользователей. В 2022 году Reuters узнал, что объектами слежки с помощью шпионского софта NSO стали чиновники Еврокомиссии. В середине того же года The Washington Post писала, что переговоры о покупке шпионской программы Pegasus ведет подрядчик Пентагона компания L3Harris.

В минувшем августе в Израиле создали комиссию для расследования возможных злоупотреблений со стороны полиции путем использования шпионского софта, объектом изучения станет в том числе ПО от NSO Group. В сентябре лаборатория Citizen Lab (структура Университета Торонто) сообщила об уязвимости последней версии операционной системы iOS (16.6) на iPhone, которая позволяла устанавливать шпионское ПО Pegasus.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Apple взлом Индия iPhone
Материалы по теме
OpenAl обвинила The New York Times во «взломе» ChatGPT
Технологии и медиа
Китайские хакеры взломали дипломатическую переписку в Японии
Политика
Хакеры взломали сайт белорусского госагентства БелТА
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
«Маер» показал на своих экранах запуск ракеты «Ангара-А5» Пресс-релиз, 16:42
Сибирь, а не Сочи: глобальное потепление может перевернуть рынок жилья Pro, 16:41
ФСБ рассекретило документы о преступлениях нацистов в Смоленской области Политика, 16:36
Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков Финансы, 16:29
КС поручил ввести запрет на снос здания до завершения судебных споров Недвижимость, 16:29
Глава Белоруссии заявил об идее «Космос наш!» после полета Василевской Технологии и медиа, 16:20
Губернатор Оренбургской области рассказал, куда двинется волна паводка Политика, 16:17
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Назвавший судей опоссумами Юран отделался условной дисквалификацией Спорт, 16:11
Страховка по вкладам может вырасти до ₽2 млн: как работает система сейчас Инвестиции, 16:10
В Москве в Южном порту откроют причал для водного электротакси Недвижимость, 15:55
Чиновник из Башкирии на фоне паводков спел про «пылкий порыв весны» Общество, 15:55
Минфин выразил беспокойство ситуацией с изъятием акций у миноритариев Инвестиции, 15:54
CNN узнал детали плана Трампа по Украине Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:53