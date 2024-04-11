Apple предупредила пользователей из 92 стран об угрозе взлома
Apple предупредила пользователей iPhone в Индии и еще в 91 стране, что они, возможно, стали жертвами «атаки наемных шпионских программ», сообщают Reuters и TechCrunch.
Как отмечает Reuters, компания убрала из текста предупреждения слова «спонсируемых государством».
На сайте компании говорится, что уведомления предназначены для пользователей, которые, возможно, стали «индивидуальными жертвами атак наемных шпионских программ, вероятно, из-за того, кто они и чем занимаются». В публикации сказано, что индивидуальные атаки «такой исключительной стоимости и сложности исторически ассоциировались с государственными структурами», включая частные компании, разрабатывающие шпионское ПО, например Pegasus от израильской фирмы NSO Group.
Источник Reuters, знакомый с ситуацией, отметил, что слова «спонсируемые государством» Apple убрала после того, как неоднократно столкнулась с давлением со стороны индийского правительства. Оппозиционные политики в Индии обвиняли правительство в попытках взлома их телефонов после уведомлений от Apple в минувшем октябре. Компания провела переговоры с индийскими чиновниками, перед тем как публиковать новое предупреждение, рассказал собеседник агентства.
Как подчеркивает агентство, не ясно, высказывали ли другие правительства аналогичные опасения. В предупреждении на сайте Apple говорится, что с 2021 года компания разослала такие уведомления пользователям в более чем 150 странах.
Apple и правительство Индии не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.
В июле 2021 года несколько СМИ сообщили, что власти ряда стран, в том числе Индии, следили за журналистами, политиками и активистами через личные смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group.
Компания заявила, что работает с соблюдением этических норм, продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют ее продукцию не по назначению.
В ноябре того же года Минторг США внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны. В декабре Bloomberg и Financial Times писали, что NSO начала рассматривать возможность продажи своего бизнеса или закрытия подразделения Pegasus, поскольку столкнулась с финансовыми трудностями после обвинений в слежке.
Apple и мессенджер WhatsApp подали иски в суд, обвиняя компанию в нарушении конфиденциальности пользователей. В 2022 году Reuters узнал, что объектами слежки с помощью шпионского софта NSO стали чиновники Еврокомиссии. В середине того же года The Washington Post писала, что переговоры о покупке шпионской программы Pegasus ведет подрядчик Пентагона компания L3Harris.
В минувшем августе в Израиле создали комиссию для расследования возможных злоупотреблений со стороны полиции путем использования шпионского софта, объектом изучения станет в том числе ПО от NSO Group. В сентябре лаборатория Citizen Lab (структура Университета Торонто) сообщила об уязвимости последней версии операционной системы iOS (16.6) на iPhone, которая позволяла устанавливать шпионское ПО Pegasus.