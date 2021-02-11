Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Футболист «Баварии» Мюллер пропустит финал клубного ЧМ из-за COVID-19 Спорт, 20:13 В ОБСЕ заявили о зашедших в тупик переговорах по Донбассу Политика, 20:07 ФК «Милан» выпустил собственный токен Крипто, 19:49 Как строил бизнес умерший основатель журнала Hustler Ларри Флинт. Видео Технологии и медиа, 19:44 Фонд семьи Евтушенковых нашел покупателей на часть гипермаркетов Real Бизнес, 19:42 Telegram введет систему подписок для не желающих смотреть рекламу Технологии и медиа, 19:31 Сборная России с победы стартовала на Шведских хоккейных играх Спорт, 19:25 Лукашенко заявил, что у него ничего нет, кроме Белоруссии. Видео Политика, 19:22 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 19:15 Citroen обновил компактный кроссовер C3 Aircross Авто, 19:06 Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Кара-Мурзы Политика, 19:06 Российскую лыжницу лишили победы на молодежном чемпионате мира Спорт, 19:00 ПСБ нарастил чистую прибыль по МСФО до ₽26 млрд в 2020 году Пресс-релиз, 19:00 Конституция Белоруссии, уход главы Пенсионного фонда. Главные новости РБК Общество, 18:56
Технологии и медиа ,  
0 

Telegram введет систему подписок для не желающих смотреть рекламу

Мессенджер разрабатывает систему донатов и платных подписок, с помощью которых пользователи смогут отказаться от просмотра рекламы в крупных каналах. Личные данные не будут использоваться для рекламного таргетинга, уверяет Дуров
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, по какой схеме пользователям будет предлагаться реклама. Об этом он написал в своем блоге.

В приватных и групповых чатах никогда не появится реклама, обещал он. Бизнесмен отметил, что показ рекламы коснется массовых публичных Telegram-каналов, построенных по принципу вещания «один ко многим», число подписчиков которых может достигать миллионов и которые «имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями». «Таким образом, пользователи, отказывающиеся от старых приложений в пользу Telegram, не увеличивают количество рекламы в своей жизни», — пояснил он.

Дуров подчеркнул, что пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы, и назвал этот способ сбора личных данных аморальным. Так, отметил основатель мессенджера, поступают в WhatsApp и Facebook. «Нам нравится подход сервисов, заботящихся о конфиденциальности, таких как DuckDuckGo: монетизация без сбора информации о пользователях. Таким образом, если мы вводим рекламу по каналам «один ко многим», она будет контекстной — на основе темы канала, а не на основе каких-либо пользовательских данных», — заявил Дуров.

Дуров раскрыл секрет успеха Telegram
Технологии и медиа
Фото:Christoph Dernbach / Global Look Press

Он также сообщил, что разработчики Telegram исправили схему показа рекламы, которая уже есть. По словам Дурова, создатели контента в Telegram уже монетизируют его, продавая рекламные сообщения в своих каналах. «Это хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей, продвигающих навязчивую рекламу, которая создает негативное впечатление у пользователей. Мы хотим исправить эту ситуацию», — выразил надежду предприниматель, добавив, что Telegram намерен предложить владельцам каналов альтернативу с учетом конфиденциальности.

«Пользователи смогут отказаться от рекламы, но я считаю, что реклама с учетом конфиденциальности — это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия в качестве альтернативы донатам или подпискам, которые мы также разрабатываем, чтобы предложить им», — пояснил он.

Дуров резюмировал, что конечная цель Telegram — создание нового класса контентмейкеров, которые будут финансово устойчивыми и свободными в выборе стратегии, лучше всего подходящей для их подписчиков: «Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пора это изменить».

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце прошлого года Дуров объявил о начале монетизации Telegram. Предприниматель заявил, что в 2021 году в мессенджере появится официальная рекламная платформа, с доходов от которой он рассчитывает окупить расходы на серверы. Доступ обычных пользователей ко всем существующим сервисам Telegram и дальше будет бесплатным, утверждал он.

В середине января Дуров сообщил, что Telegram не планирует вводить функцию коротких рекламных роликов для обычных пользователей. «Мы никогда не заставим вас просматривать 30-секундную рекламу в Telegram. Если мы когда-нибудь введем рекламу, то она будет транслироваться только на крупных каналах формата «один ко многим», так как их обслуживание требует больших затрат из-за расходов на сервер и трафик, а также не [будет] нацелена на личные данные пользователей», — говорит он.

Автор
Михаил Юшков
Telegram Павел Дуров таргетированная реклама контекстная реклама
Материалы по теме
Продажи через Telegram после его разблокировки превысили ₽1,6 млрд в год
Технологии и медиа
Дуров рассказал о способе переноса переписки из Whatsapp в Telegram
Общество
Эксперты предупредили о риске появления телефонных мошенников в Telegram
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter