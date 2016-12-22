Потребности майнеров сравнили с потреблением электричества в Аргентине

Потребности в электроэнергии для майнинга криптовалют в 2018 году могут превысить потребление электричества Аргентиной, а также могут стать драйвером для роста акций производителей возобновляемых источников энергии в США и Китае

Ферма для майнинга биткоина во Внутренней Монголии, Китай (Фото: Qilai Shen / Bloomberg)

Потребности майнеров биткоина и других криптовалют в электричестве могут достигнуть 140 тераватт-часов в 2018 году, что составит до 0,6% от мирового энергопотребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Николаса Эшсворта. Электрокары, к примеру, могут вызвать такой спрос на электроэнергию только в 2025 году.

«Если криптовалюты продолжат рост, мы ждем увеличения потребления электроэнергии майнерами», — отметил аналитик Morgan Stanley.

Эшсворт считает, что потребление электричества в таких объемах вряд ли станет поводом для падения акций коммунальных предприятий, но такой тренд показывает перспективность компаний, вкладывающихся в ветроэнергетику и солнечную энергию, а также в энергохранение, среди которых — NextEra Energy Inc., Iberdrola SA и Enel SpA. Среди других бенефициаров называются крупные нефтяные компании, инвестирующие в возобновляемые источники энергии, и производители «зеленой» энергии, которые начинают свой бизнес с выхода на ICO.

Спрос на электричество среди майнеров биткоина вырос до 20,5 тераватт-часов к концу 2017 года, пишет Bloomberg. Для сравнения, одна из крупнейших горнодобывающих компаний, BHP Billiton Ltd., потребляет 38 тераватт-часов ежегодно. В Китае потребление электричества майнерами составляет 15,4 тераватт-часов, что равно примерно 0,2% ежегодного производства электричества в стране.

Впрочем, в Morgan Stanley отметили, что «это, очевидно, неточная наука», а «большое количество неопределенностей может привести к тому, что потребление электроэнергии может, наоборот, снизиться».

Капитализация биткоина сейчас превышает $240 млрд, эфира и Ripple $119 млрд и $75 млрд соответственно.