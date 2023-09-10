Холдинг «Газпром-Медиа» начал переговоры с Таиландом по экспорту кино

«Газпром-Медиа Холдинг» ведет переговоры по продаже прав на свой контент с Таиландом. За последние полтора года на страны Азии, особенно Китай, пришлось 70% всех международных сделок компании

Юлия Голубева (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Порядка 70% международных продаж собственного киносериального контента холдинга «Газпром-медиа» за последние полтора года пришлись на страны азиатского региона. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила замгендиректора холдинга Юлия Голубева.

В первую очередь, как уточнила Голубева, речь идет о Китае. В пример она привела фильм «Вызов», выход которого в широкий прокат в этой стране запланирован на ноябрь 2023 года. Дистрибьютором «Вызова» выступает входящая в холдинг компания «Централ Партнершип». По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы картины Клима Шипенко в одной только России превысили 2 млрд руб. при заявленном бюджете больше 905 млн руб., из которых 500 млн руб. были выданы Фондом кино на безвозвратной основе.

Кроме того, как напомнила Голубева, летом состоялись съемки фильма «Ненормальный» в Шанхае — это первый международный проект, который снимался в Китае за последние четыре года. Производством этой ленты и ее выпуском в прокат также занимается «Централ Партнершип», его партнерами выступают компания «Кинослово» Петра Анурова и студия «Тритэ» Никиты Михалкова.

Также с начала 2023 года интерес к контенту холдинга «Газпром-медиа» начал проявлять Таиланд, отметила Голубева, однако о каких именно фильмах и сериалах идет речь, она не уточнила. В пресс-службе холдинга РБК пояснили, что на стартовом этапе переговоры носят общий характер и касаются «продажи прав на контент сразу с несколькими крупными игроками тайского рынка». Помимо этого холдинг «Газпром-Медиа», по словам его замглавы, продолжает сотрудничество с Южной Кореей, Монголией и Латинской Америкой.

Холдинг «Газпром-Медиа» известен как один из крупнейших производителей контента в России, его проекты неоднократно продавались ведущим международным игрокам, в том числе на европейский и американский рынки. Так, стриминговый сервис Netflix в сентябре 2020 года приобрел права на показ сериала «Эпидемия», созданного студией 1-2-3- Production и впервые выпущенного в онлайн-кинотеатре Premier (оба входят в «Газпром-медиа»). В 2021 году телеканал НТВ (также входит в холдинг) продал права на сериалы «Потерянные», «Фемида видит» и «Душегубы» французскому дистрибутору Ampersand Fiction. В рамках развития присутствия в Китае также принадлежащий холдингу канал ТНТ еще в 2016 году заключил сделку по продаже прав на сериал «Интерны» медиакомпании Jiangsu Broadcasting Corp. (JSBC) — третьему крупнейшему игроку на китайском рынке телепроизводства.