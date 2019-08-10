Сотовые операторы объяснили перебои связи на митинге перегрузкой сетей

На проблемы со связью во время акции на проспекте Сахарова жаловались как сами участники мероприятия, так и присутствовавшие на мероприятии журналисты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Перебои со связью на акции протеста на проспекте Сахарова в Москве, на которые жаловались участники митинга, а также присутствовавшие на акции корреспонденты РБК, могли быть связаны с перегрузкой сети. Об этом РБК сообщили два источника в разных сотовых операторах. Такой же версии придерживается и представитель «МегаФона».

«К сожалению, иногда присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве приводит к перегрузке существующих сетей 3G/4G, которые имеют свой лимит по числу абонентов в одной соте и размеру канала передачи данных», — уточнил РБК представитель «МегаФона» Юрий Нехайчук. В беседе с РБК представители «МегаФона», «Билайна» и МТС заявили, что их сети во время митинга работали в штатном режиме.

Источник в одном из операторов связи отметил, что в связи с большим количеством абонентов на ограниченной территории операторы перезагружают отдельные базовые станции для оптимизации нагрузки на сети. Еще один источник в одном из сотовых операторов отметил, что пропускная способность одной соты составляет примерно 10 тыс. человек, пользующихся сетью, а на митинге на данный момент их гораздо больше.

В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный митинг, участники которого требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. По данным полиции, в акции приняли участие 20 тыс. человек, по данным «Белого счетчика» — 49,9 тыс.