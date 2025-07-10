Солнечная энергетика обходит по объемам производства электроэнергии атомные станции и ветрогенераторы, однако технологий для накопления таких объемов электроэнергии пока не существует

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Солнечная энергия впервые стала главным источником энергии в ЕС, передает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Ember. В июне ее доля в общем объеме выработки составила 22,1%, что выше прошлогоднего показателя (18,9%).

Атомные электростанции и ветрогенераторы суммарно произвели 21,8 и 15,8% электроэнергии в странах ЕС соответственно. Анализ Ember показывает, что не менее 13 стран Евросоюза, в том числе Германия, Испания и Нидерланды, достигли наивысших месячных объемов производства электроэнергии, полученной от солнечных панелей.

Так, по данным Bloomberg, в четверг Франция достигла рекордного уровня выработки солнечной энергии, что привело к падению цен ниже нуля из-за переизбытка дешевой электроэнергии в сетях.

Согласно данным оператора энергосистемы RTE, в 14:00 по парижскому времени солнечные электростанции страны выработали рекордные 19,5 гигаватта, что покрыло почти 40% национального спроса на электроэнергию.

Электроэнергия, как и нефть с газом, торгуется на оптовых рынках, но имеет ключевое отличие: если топливо можно хранить в резервуарах до востребования, то технологий для накопления таких объемов электроэнергии пока не существует. Поскольку электричество производится и потребляется мгновенно, цены могут уходить в отрицательную зону, когда генерация значительно превышает спрос, а излишки невозможно сохранить для будущего использования.