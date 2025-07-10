 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Солнечная энергия впервые стала главным источником энергии в ЕС

Солнечная энергетика обходит по объемам производства электроэнергии атомные станции и ветрогенераторы, однако технологий для накопления таких объемов электроэнергии пока не существует
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Солнечная энергия впервые стала главным источником энергии в ЕС, передает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Ember. В июне ее доля в общем объеме выработки составила 22,1%, что выше прошлогоднего показателя (18,9%).

Атомные электростанции и ветрогенераторы суммарно произвели 21,8 и 15,8% электроэнергии в странах ЕС соответственно. Анализ Ember показывает, что не менее 13 стран Евросоюза, в том числе Германия, Испания и Нидерланды, достигли наивысших месячных объемов производства электроэнергии, полученной от солнечных панелей.

Так, по данным Bloomberg, в четверг Франция достигла рекордного уровня выработки солнечной энергии, что привело к падению цен ниже нуля из-за переизбытка дешевой электроэнергии в сетях.

Согласно данным оператора энергосистемы RTE, в 14:00 по парижскому времени солнечные электростанции страны выработали рекордные 19,5 гигаватта, что покрыло почти 40% национального спроса на электроэнергию.

Электроэнергия, как и нефть с газом, торгуется на оптовых рынках, но имеет ключевое отличие: если топливо можно хранить в резервуарах до востребования, то технологий для накопления таких объемов электроэнергии пока не существует. Поскольку электричество производится и потребляется мгновенно, цены могут уходить в отрицательную зону, когда генерация значительно превышает спрос, а излишки невозможно сохранить для будущего использования.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Черкашина
При участии
Алина Нафикова
альтернативная энергетика ЕС Европа солнечная энергия
Материалы по теме
В Европе зафиксировали отрицательные цены на электричество
Экономика
В странах Прибалтики выросли цены на электричество после выхода из БРЭЛЛ
Политика
Четыре страны Европы остались без электричества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
В МИДе ответили на угрозы Трампа и слова об антиамериканском курсе БРИКС Политика, 17:12
Офисы, ТЦ и экокурорт за ₽20 млрд: что известно об Ortiga Development Недвижимость, 16:56
Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Московским регионом Политика, 16:53
Срок возведения дома по льготной ипотеке увеличили вдвое. Зачем это нужно Недвижимость, 16:51
Рябков заявил о контакте с Казахстаном после пролета дронов ВСУ Политика, 16:50
НСПК назвала причину сбоев в работе СБП Экономика, 16:49
Женщина с канистрой бензина пришла к премьеру Польши из-за кражи черепицы Политика, 16:44
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче Спорт, 16:43
«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса Спорт, 16:38
Глава Дагестана пообещал наказания из-за массового отравления водой Общество, 16:35
TikTok опроверг сообщения о запуске отдельного приложения для США Технологии и медиа, 16:33
Autonews узнал, когда «Москвич 8» появится в продаже. Опоздание большое Авто, 16:33
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30