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Nokia за €1 млрд поможет China Mobile перейти на современные сети
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Nokia за €1 млрд поможет China Mobile перейти на современные сети
Технологии и медиа, 20:24
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Nokia построит в Китае сеть 5G за €1 млрд
China Mobile заключила соглашение с Nokia стоимостью €1 млрд. В рамках соглашения финская компания предоставит China Mobile технологии для перехода на сети 5G, а также будет оказывать консалтинговые услуги
Фото: Francisco Seco / AP

Nokia и китайская China Mobile заключили сделку стоимостью €1 млрд, сообщает Nokia. В рамках контракта длительностью в один год финская компания поможет китайскому партнеру перейти на сети следующего поколения, не прекращая оказывать услуги связи.

«В соответствии с соглашением Nokia предоставит China Mobile лучшие в своем классе комплексные технологические решения для сетей следующего поколения, облачных технологий и машинной связи», — говорится в сообщении финской компании.

Также Nokia предоставит инфраструктуру для стационарного и мобильного радиодоступа, оптические линии связи и технологии IP-маршрутизации, поделится наработками в области коммуникации с клиентами и будет оказывать консалтинговые услуги.

Компании также планируют развивать сотрудничество, чтобы совместно исследовать рынки для развития новых продуктов и услуг.

В феврале 2018 года компании подписали меморандум о взаимопонимании для совместной работы в области ​искусственного интеллекта (AI) и развития сетей 5G в Китае. После новости о подписании сделки акции Nokia выросли на 1,3%, сообщает Reuters.

В конце мая российская компания «Ростелеком» и Nokia договорились создать совместное предприятие в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Контрольный пакет предприятия будет у «Ростелекома».

В российской компании рассчитывают, что соглашение позволит создать портфель российских технологических решений, «сочетающих разработки отечественных технологических стартапов и решений финского производителя». Предприятие будет заниматься производством программного обеспечения, а также маршрутизаторов и коммутаторов.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Nokia , China Mobile , Соглашение
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