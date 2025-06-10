Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера

Национальный мессенджер можно будет использовать не только для общения, но и для доступа к госуслугам и подписания цифровых документов с помощью электронной подписи. Комитет Совета Федерации рассмотрит поправки 17 июня

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Депутаты Госдумы во втором и третьем, окончательном чтении приняли законопроект о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Предполагается, что такая платформа объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.

Авторами законопроекта выступили сенаторы и депутаты, включая Андрея Клишаса, Александра Хинштейна и Сергея Боярского. В пояснительной записке говорится, что цель поправок — «совершенствование механизмов предотвращения избыточной обработки персональных данных граждан в целях минимизации рисков неправомерного доступа к указанной информации».

Боярский говорил, что сервис обеспечит создание доверенной и безопасной среды для общения россиян, а также исключит необходимость использовать бумажные документы для удостоверения личности. С помощью приложения и цифрового ID пользователи смогут подтвердить возраст на кассе в магазине или заселиться в отель, рассказал он.

Кроме того, на платформу переместят образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» пользователи также смогут использовать свою усиленную цифровую подпись. Обязательными условиями появления сервиса станут его отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.

Согласно закону, создание и функционирование сервиса будет обеспечиваться организацией, которую определят решением правительства. По словам Клишаса, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует рассмотреть закон на заседании 17 июня, а уже 18 июня вынести его на пленарное заседание палаты.

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство ведет активную техническую подготовку к запуску сервисов, которые станут частью национального мессенджера. Он отмечал, что сейчас россияне в основном пользуются зарубежными мессенджерами — ежедневно в них заходят более 90 млн человек.

Президент России Владимир Путин призывал уделить особое внимание поддержке интернета в целом, «потому что без этого нам свой мессенджер очень тяжело будет поддерживать». Помимо этого, он обратился к руководителям всех ведомств с поручением целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера и перевести на эту платформу все государственные услуги.