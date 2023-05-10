Власти Челябинска оценили эпизод «Гриффинов» о городе

В Госдуме призвали ограничить показ «Гриффинов» из-за того, как в сериале был показан Челябинск. Депутат Яна Лантратова назвал это «оскорбительным художественном образом»

Кадр из мультсериала «Гриффины» (Фото: Fox Television Animation)

Художественный образ Челябинска, созданный авторами американского мультсериала «Гриффины», не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе администрации города. В то же время там затруднились сказать, необходимо ли запретить сериал к показу.

«Всем — и жителям России, и жителям Челябинска — очевидно, что вымысел американских мультипликаторов не соответствует действительности. Тут добавить нечего. Как администрации города, нам трудно судить, стоит ли запрещать к показу какие-либо мультфильмы», — сказали в администрации Челябинска.

Челябинск стал местом действия в 19-м и 20-м эпизоде 21 сезона «Гриффинов». По сюжету, несколько главных героев отправляются в Россию на поиски хакера, который взломал Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) пса Брайана. Они приезжают в Челябинск и знакомятся с русским хакером, который причастен к взлому аккаунта. Мэг Гриффин решает выйти за него замуж и остаться в России. В сериале Челябинск нарочито показан серым и грязным, а все местными жители — пьющими водку. Герои «Гриффинов» называют город «Чикаго Урала» и «холодной, cерой и разрушающейся деревней».

«Гриффины» (оригинальное название — Family Guy) — американский мультсериал, созданный актером, продюсером, аниматором и сценаристом Сетом Макфарлейном (он же озвучивает большинство главных героев). Ситком выходит в эфир более 20 лет содержит элементы черной комедии и едкой сатиры. «Гриффины» неоднократно подвергались критике в США, за неполиткорректный юмор, в том числе шутки про религию.

C критикой того, как в сериале изобразили Челябинск и его жителей, выступили в Госдуме. Первый заместитель главы думского комитета по просвещению Яна Лантратова назвала изображение города «оскорбительным художественном образом» и выразила надежду, что российские телеканалы ограничат показ сериала.

«Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки», — сказал она.