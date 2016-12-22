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Глава сибирской РАН пообещал Путину создать «Силиконовую тайгу»
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Глава сибирской РАН пообещал Путину создать «Силиконовую тайгу»
Технологии и медиа, 17:43
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Глава сибирской РАН пообещал Путину создать «Силиконовую тайгу»
Глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на встрече с Владимиром Путиным пообещал ему сделать за десять лет в Сибири аналог калифорнийской Кремниевой долины — «Силиконовую тайгу». Президент на это никак не отреагировал
Валентин Пармон (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Курчатовский институт 10 апреля. В здании исследовательского центра он провел совместное заседание президиума Российской академии наук (РАН) и ученого совета института. В ходе этой встречи председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон «гарантировал» главе государства: за десять лет ученые смогут построить в Сибири «Силиконовую тайгу». Прямую трансляцию с этого мероприятия вел телеканал RT.

«У нас в Сибири интенсивно отрабатывалась схема интенсивного развития как Новосибирского научного центра, так и Томского научного центра, — рассказал в ходе своего выступления Пармон. Однако сибирские ученые, как подчеркнул глава местного отделения РАН, «ориентируются не только на развитие чистой науки, но и на создание мощного технологического базиса для России».

«Абсолютно уверены, что если будет поддержка со стороны правительства — мы этого ожидаем, — то за десять лет будет создана... Мы не хотим называть «Силиконовая долина», у нас слово «долина» уже занято прилагательным «Золотая долина», а вот «Силиконовую тайгу» мы в Сибири гарантируем сделать», — объявил Пармон, заметив, что первые объекты в рамках этой инициативы уже могут быть готовы «в ближайшие три-пять лет». Владимир Путин на подобное предложение никак не отреагировал.

«Что нам будет очень сильно мешать, где еще нужна помощь, кроме финансовой и административной поддержки», — продолжил Пармон, указав на Новосибирский госуниверситет. Это учебное заведение, как напомнил глава Сибирского отделения РАН, «входит в тройку лучших госуниверситетов». «Для нас это кузница кадров. И мы хотели бы, чтобы эта кузница работала на Сибирский регион более эффективно. И хотели бы, чтобы Новосибирскому госуниверситету передали тот же статус, что и Московскому государственному университету, и Санкт-Петербургскому», — обратился Пармон к президенту, заметив, что университет этого, «по-видимому, заслуживает». ​«Это мы прямо сейчас не решим, но, тем не менее, давайте посмотрим», — заметил на это Путин.

«Курчатовский институт начинался с 20 кг урана, 2 г радия и десяти квартир», — добавил впоследствии президент, заметив, что сейчас «необходимо, чтобы такие мощные научные центры были не только в Москве, но и по всей стране». «Развивали научную инфраструктуру в том числе и в университетах. Создание сети федеральных университетов позволило укрепить не только образование, но и научное пространство в целом», — заключил политик.

Аналог калифорнийской Кремниевой долины — технологического центра, где располагается множество компаний, работающих в области производства компьютеров, их комплектующих, программного обеспечения и других отраслей — ранее предлагал создать в России председатель правительства Дмитрий Медведев. В 2010 году в рамках этой инициативы в Москве началось возведение инновационного центра Сколково. Проект наукограда предполагает, что к 2020 году на его территории уже будут жить и работать около 50 тыс. человек.

По состоянию на февраль 2016 года в центре уже были построены и введены в эксплуатацию здание «Гиперкуб» (предполагается, что там будут размещаться офисы компаний Siemens, IBM и CISCO, а также лаборатории компаний «Фарма-Сапфир», «Гепатера», «Тера Лайф», «Тензосенсор», «Кардионова» и др.). Кроме того, в «Сколково» тогда уже функционировал офисный центр «Технопарк», международная авиационная академия, а также была построена территория базы отдыха «Полет».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин
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