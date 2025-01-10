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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифов

С января «Ростелеком» на 5% повысил цены на ряде архивных тарифов домашнего интернета. Эксперты ранее прогнозировали, что по итогам всего года рост цен у российских провайдеров может достичь 10–15%
«Ростелеком» RTKM ₽62,8 -4,4% Купить
«Ростелеком» RTKMP ₽55,55 -3,31% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Ростелеком» с января 2025 года поднял цены на ряде архивных тарифов в среднем на 5%, рассказал РБК представитель компании. Он отметил, что обновленные тарифы появятся в счетах абонентов за указанный месяц и в личном кабинете.

«Архивные тарифы вводились совсем в других экономических условиях, когда ключевая ставка была другой и себестоимость была другой, инфляцию никто не отрицает», — пояснил представитель компании. Какого именно количества абонентов коснется повышение цен, он не уточнил.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил РБК, что ведомство направит в «Ростелеком» запрос в связи с информацией об увеличении тарифов. «В случае выявления в действиях интернет-провайдера признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования», — добавил он.

По итогам девяти месяцев 2024 года услугой широкополосного доступа в интернет «Ростелекома» в сегменте частных лиц пользовались 13,3 млн домохозяйств (рост на 7%), следует из отчетности компании. Средняя выручка на одного пользователя выросла на 3%, до 404 руб. Рост числа абонентов компания связывала с лучшей динамикой продаж и сокращением оттока. Выручка «Ростелекома» от услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет увеличилась на 5%, до 80,5 млрд руб. В общей структуре доходов оператора на этот сегмент приходится 15%.

Цены на домашний интернет поднимает не только «Ростелеком», но и другие провайдеры, в том числе региональные, говорит гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, этот рост укладывается в инфляцию. «Это связано в первую очередь с ростом стоимости услуг по поддержанию состояния линий передач, инфляцией и проблемами с приобретением телекоммуникационного оборудования, которое сейчас ввозится через параллельный импорт. Ставка рефинансирования крайне высокая, что делает невозможным использование кредитов», — пояснил эксперт. По его словам, цены в среднем растут на 5–7%, но «это повышение может быть не единственным в году, поэтому по итогам года рост может составить 10–12%».

Согласно октябрьскому исследованию TelecomDaily, 95% телеком-операторов, которые оказывают услуги фиксированной связи (доступа в интернет, телефонии, платного ТВ, аренды каналов, услуги дата-центров), ожидали роста тарифов на услуги в 2025 году. Это максимальная цифра за весь период проведения аналогичных опросов. Большинство компаний предполагали, что стоимость услуг вырастет в самых востребованных сегментах — это фиксированный доступ в интернет и мобильная связь. Почти половина (49%) опрошенных руководителей бизнеса предполагали, что тарифы в 2025 году вырастут на 10–15%.

По данным «ТМТ Консалтинга», по итогам первого полугодия 2024 года крупнейшими операторами фиксированного домашнего интернет-доступа в России были «Ростелеком», МТС и его «дочка» МГТС, «ЭР-Телеком» (с учетом компаний «Акадо» и «Телеком Центр»), «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ТТК. На эти компании приходилось 76% абонентов в стране.

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Екатерина Шокурова
Ростелеком тарифы рост цен широкополосный доступ в интернет
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