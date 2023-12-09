 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Технологии и медиа ,  
0 

Глава Эрмитажа объяснил цены для иностранцев «колониальным менталитетом»

Пиотровский связал наценку на билеты для иностранцев с «колониальным менталитом»
Акцент на китайских посетителях музеев является расизмом, а повышенные цены для иностранцев – колониальным менталитетом, считает Михаил Пиотровский. Он не исключил, что через какое-то время цены билетов в Эрмитаж придется повышать
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Эрмитаж отказался от завышения цен на билеты для иностранных туристов со времен пандемии, поскольку такая практика демонстрирует «колониальный менталитет». Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас базовая стоимость билета для всех едина и составляет 500 руб. Однако от «неприятной практики» градации расценок в зависимости от гражданства посетителя «всегда было трудно избавиться», отмечает Пиотровский: «Российские граждане хотели привилегии, они восставали: «Почему мы должны платить так же?».

Поднимать цены на билеты Эрмитаж пока не планирует, но Пиотровский не исключает, что придется. «Лично я не планирую. Но мои финансовые службы требуют. Сравните наши расценки со стоимостью билетов в другие музеи. В США вообще катастрофа, там билеты в музеи стоят не меньше $30, и даже в прошлом бесплатный Метрополитен уже не бесплатен. У российских ведущих музеев стоимость тоже выше. Поэтому экономически сохранять текущие цены для нас неправильно. Пока мы выдерживаем. Но, видимо, через какое-то время придется поднимать расценки, даже несмотря на грядущий за этим поток грязи в социальных сетях», — говорит директор Эрмитажа.

По его словам, основное внимание музей сейчас направляет на набор услуг, которые стоят дороже входного билета: приход во внеурочное время, экскурсии, участие в музыкальных концертах и так далее. Пусть пока этими опциями пользуется и недостаточно большое количество посетителей, именно на них, по мнению Пиотровского, и нужно зарабатывать.

В 2019 году, по данным The Art Newspaper, доля иностранных посетителей Эрмитажа составляла 38%. Зампредседателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия по итогам того же года говорила, что город посетил 1 млн туристов из Китая, а Эрмитаж стал у них самым востребованным местом.

В самом Эрмитаже при внутренней аналитике больше не разделяют иностранных и российских туристов, утверждает Пиотровский: «Иностранный турист в условиях, когда он не приносит нам дополнительных денег, ничем глобально не отличается от российского. Что касается акцента на китайских туристах, я всегда говорил и повторюсь снова — это расизм. В поведении они ничуть не хуже и не лучше, например, американских, которые орут так, что невозможно ходить по залам. Итальянцы тоже шумные, но они, скажем так, весело шумные, приятно шумные. Да и русские посетители, давайте признаем, бывают разные».

Главным показателем при оценке посещаемости музея, по словам Пиотровского, выступает «количество посетителей, которые приходят в Эрмитаж бесплатно или льготно». Связано это с тем, что существенных льгот на законодательном уровне для определенных категорий граждан при посещении музеев не закреплено. Поэтому возможность того или иного учреждения «принимать посетителей бесплатно зависит от того, сколько это учреждение заработало». Сейчас в Эрмитаж 25% гостей приходят абсолютно бесплатно, констатирует Пиотровский. С учетом льготных билетов эта доля вырастет до 30% — то есть, до 1 млн человек.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский музей китайские туристы

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Эрмитаж оставил за собой право забрать гробницу Александра Невского у РПЦ
Политика
Директор Эрмитажа сравнил войну с «самоутверждением нации»
Политика
Эрмитаж объявил мораторий на выставки в США и Европе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Bloomberg узнал об уходе из Apple дизайнера iPhone Технологии и медиа, 08:11
Глава Эрмитажа объяснил цены для иностранцев «колониальным менталитетом» Технологии и медиа, 08:00
Дипломатам не разрешили посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске Политика, 07:50
WP узнала о жалобах в OpenAI на психологическое насилие Альтмана Технологии и медиа, 07:24
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Минобороны сообщило о сбитом тараном дроне ВСУ «Баба Яга» Политика, 06:34
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Bloomberg сообщил о конце бума популярности швейцарских часов Бизнес, 06:17
Российские войска поразили две бригады ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 05:48
Подоляк назвал сложной новую волну мобилизации на Украине Политика, 05:31
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Умер сыгравший в «Истории любви» Райан О'Нил Общество, 05:02
США одобрили терапию на основе «генетических ножниц» Общество, 04:36
Армия Израиля обнаружила вход в туннель ХАМАС в школьном кабинете Политика, 04:22