Глава Эрмитажа объяснил цены для иностранцев «колониальным менталитетом»

Акцент на китайских посетителях музеев является расизмом, а повышенные цены для иностранцев – колониальным менталитетом, считает Михаил Пиотровский. Он не исключил, что через какое-то время цены билетов в Эрмитаж придется повышать

Михаил Пиотровский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Эрмитаж отказался от завышения цен на билеты для иностранных туристов со времен пандемии, поскольку такая практика демонстрирует «колониальный менталитет». Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас базовая стоимость билета для всех едина и составляет 500 руб. Однако от «неприятной практики» градации расценок в зависимости от гражданства посетителя «всегда было трудно избавиться», отмечает Пиотровский: «Российские граждане хотели привилегии, они восставали: «Почему мы должны платить так же?».

Поднимать цены на билеты Эрмитаж пока не планирует, но Пиотровский не исключает, что придется. «Лично я не планирую. Но мои финансовые службы требуют. Сравните наши расценки со стоимостью билетов в другие музеи. В США вообще катастрофа, там билеты в музеи стоят не меньше $30, и даже в прошлом бесплатный Метрополитен уже не бесплатен. У российских ведущих музеев стоимость тоже выше. Поэтому экономически сохранять текущие цены для нас неправильно. Пока мы выдерживаем. Но, видимо, через какое-то время придется поднимать расценки, даже несмотря на грядущий за этим поток грязи в социальных сетях», — говорит директор Эрмитажа.

По его словам, основное внимание музей сейчас направляет на набор услуг, которые стоят дороже входного билета: приход во внеурочное время, экскурсии, участие в музыкальных концертах и так далее. Пусть пока этими опциями пользуется и недостаточно большое количество посетителей, именно на них, по мнению Пиотровского, и нужно зарабатывать.

В 2019 году, по данным The Art Newspaper, доля иностранных посетителей Эрмитажа составляла 38%. Зампредседателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия по итогам того же года говорила, что город посетил 1 млн туристов из Китая, а Эрмитаж стал у них самым востребованным местом.

В самом Эрмитаже при внутренней аналитике больше не разделяют иностранных и российских туристов, утверждает Пиотровский: «Иностранный турист в условиях, когда он не приносит нам дополнительных денег, ничем глобально не отличается от российского. Что касается акцента на китайских туристах, я всегда говорил и повторюсь снова — это расизм. В поведении они ничуть не хуже и не лучше, например, американских, которые орут так, что невозможно ходить по залам. Итальянцы тоже шумные, но они, скажем так, весело шумные, приятно шумные. Да и русские посетители, давайте признаем, бывают разные».

Главным показателем при оценке посещаемости музея, по словам Пиотровского, выступает «количество посетителей, которые приходят в Эрмитаж бесплатно или льготно». Связано это с тем, что существенных льгот на законодательном уровне для определенных категорий граждан при посещении музеев не закреплено. Поэтому возможность того или иного учреждения «принимать посетителей бесплатно зависит от того, сколько это учреждение заработало». Сейчас в Эрмитаж 25% гостей приходят абсолютно бесплатно, констатирует Пиотровский. С учетом льготных билетов эта доля вырастет до 30% — то есть, до 1 млн человек.