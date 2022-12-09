Интернет и мобильная связь 4G: в какие регионы придут высокие технологии

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Представить современную жизнь без мобильной связи, устойчивого доступа к электронным сервисам и прочих цифровых удобств практически невозможно. Проблема цифрового неравенства сдерживает экономический рост, ставит под вопрос повышение уровня образования, без которого не будут развиваться наука, медицина, технологии. Однако благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» скоростной интернет появится по всей России, даже на труднодоступных и малонаселенных территориях страны.

По данным Международного союза электросвязи, доступом ко всемирной сети пользуются в общей сложности более 5 млрд человек, что составляет две трети от общей численности населения. Россия, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, занимает 6-е место среди стран — лидеров по доступности интернета. Сегодня в стране насчитывается около 130 млн интернет-пользователей, что составляет почти 90% населения. Вице-премьер подчеркнул, что системная работа над устранением цифрового неравенства и обеспечением доступа к интернет малых населенных пунктов продолжается.

По мнению генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, голосовая связь и интернет — незаменимые помощники в работе, учебе и коммуникации. Это то, что сильно упрощает и улучшает повседневную жизнь, позволяет развить бизнес, работать и быть на связи из любой точки мира. «Наша страна необъятна, и те сервисы, к которым привыкли жители крупных городов, часто остаются недоступны для жителей отдаленных малонаселенных территорий, — уточнил топ-менеджер. — Над решением этой проблемы давно работают в правительстве, и мы видим результаты. Так, по оценкам рейтингового агентства НРК, по уровню доступности мобильного интернета Россия оказалась на второй позиции среди 50 стран с наибольшим ВВП».

Плуготаренко подчеркнул, что сильными сторонами России являются низкие тарифы на доступ в интернет, высокий уровень проникновения мобильной связи и широкополосного доступа в сеть, а также развитие электронной коммерции и цифровых государственных услуг.

Сети 4G в отдаленных регионах

По итогам первого этапа проекта устранения цифрового неравенства «Ростелеком» проложил 122 тыс. км волоконно-оптических линий связи и обеспечил точками доступа Wi-Fi около 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране.

По данным Росстата, на начало 2021 года доступа в интернет не имели 28,6% российских домохозяйств. При этом сложнее всего ситуация в сельской местности, в населенных пунктах с численностью менее 200 человек (доступа не было в 51,5% случаев). На преодоление цифрового неравенства направлен комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика».

В прошлом году по нацпроекту стартовал второй этап программы устранения цифрового неравенства, по которому в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек, должны быть развернуты сети мобильной связи в стандартах 4G (LTE) — для услуг высокоскоростной передачи данных и 2G (GSM) — для голосовых соединений.

За первый год реализации базовые станции установили в 1201 населенном пункте. В текущем году высокоскоростной мобильный интернет появился еще в 655 населенных пунктах, одновременно идут работы в 1093 населенных пунктах, которые завершатся в 2023 году.

В общей сложности возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами уже получили более 500 тыс. жителей сельской местности. Работы ведутся по всей территории страны. Например, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» активными цифровыми пользователями стали 4 тыс. жителей сел и деревень Пермского края. Они впервые получили доступ к связи и мобильному интернету, а интернет-трафик за первые месяцы вырос в 2,5 раза.

Современные технологии постепенно приходят и в малые населенные пункты Чувашской республики. Установленные базовые станции обеспечивают скорость мобильного интернета не менее 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы использовать все цифровые возможности на мобильном устройстве: получать госуслуги, организовывать дистанционное обучение, проводить онлайн-платежи, общаться в мессенджерах и социальных сетях. «Базовые станции мобильной связи стандарта LTE, которые строятся в малых деревнях и селах, подключаются по оптическим линиям, что гарантирует высокую скорость передачи данных», — уточнил директор филиала «Ростелекома» в Чувашии Евгений Макагонов.

Акцент на импортозамещение

Сложности проекта объективны — надо построить оптоволоконные линии связи до большого количества удаленных и труднодоступных сел, деревень, станиц, аулов. Решая эту задачу, специалисты «Ростелекома» сталкиваются с необходимостью прокладывать линии через горный рельеф и леса, проходить крупные реки и другие водные объекты, пересекать важные для жизни страны объекты инфраструктуры (железнодорожные и автомобильные пути), не нарушая их работы. На ход работ влияет климат и отсутствие в ряде случаев наземного транспортного сообщения.

Однако сотрудникам компании приходится решать и другие не менее важные вопросы. Санкционное давление затронуло в том числе поставку телекоммуникационного оборудования, необходимого для реализации проекта.

В «Ростелекоме» заверили, что отечественные производители разработали планы по наращиванию выпуска отечественной радиоэлектронной продукции. Крупнейший в стране провайдер цифровых услуг и решений готов заключать с отечественными поставщиками долгосрочные контракты, что гарантирует им спрос и позволяет более осознанно подходить к планированию производства и поставок.

По словам гендиректора АНО «Цифровая экономика», в свете новой реальности особую актуальность приобретают шаги, направленные на импортозамещение — развитие производства отечественного телеком-оборудования. «Работа в данном направлении уже ведется. Также со следующего года на 8 млрд руб. увеличивается финансирование программы устранения цифрового неравенства, — подчеркнул Сергей Плуготаренко. — Сегодня государство ярко демонстрирует готовность помогать и оказывать стимулирующие меры поддержки цифровых отраслей. И то, что сейчас в России так широко доступен интернет, связь и все эти услуги не стоят для населения космических денег, — прямое тому доказательство».

Интернет для социально значимых объектов

Еще одно направление работы по нацпроекту «Цифровая экономика» — обеспечение высокоскоростным интернетом социально значимых объектов. В общей сложности доступ в сеть получили более 75 тыс. различных объектов по всей стране: школы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, учреждения культуры, пожарные части и другие объекты. На наиболее удаленных и труднодоступных территориях для подключения используют возможности современной спутниковой связи.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» предполагает создание до 2028 года спутниковой группировки, которая обеспечит дешевым и доступным интернетом жителей Арктической зоны и Дальнего Востока. Реализация проекта будет способствовать достижению 97% проникновения широкополосного доступа в сеть по всей стране к концу 2030 года.