Bloomberg узнал о планах YouTube запустить торговлю товарами с видео

По данным агентства, видеосервис хотят расширить возможностью приобрести товары прямо во время просмотра роликов. Если эксперимент окажется успешным, YouTube сможет конкурировать с Amazon и Alibaba

Фото: Xaume Olleros / Bloomberg

YouTube начал тестировать функцию, которая позволит пользователям покупать товары напрямую из роликов, размещенных на видеохостинге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Авторам роликов начали предлагать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видео, пишет агентство. Затем эти данные будут связаны с инструментами аналитики Google, материнской компании YouTube. Таким образом, по словам источников, видеосервис хотят превратить в «каталог товаров», с которыми можно ознакомиться и приобрести их во время просмотра роликов.

YouTube также начал тестировать интеграцию с канадским разработчиком программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов Shopify.

Представитель YouTube подтвердил Bloomberg, что такой эксперимент проводится на ограниченном числе видеороликов, но отказался сообщить подробности. Если он окажется успешным, видеосервис сможет конкурировать с Amazon и Alibaba, пишет агентство. Как именно YouTube будет получать доход с продаж, пока неясно.