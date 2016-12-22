Google решила не продавать официально в России новый смартфон и планшет

Google представила новые модели своего смартфона Pixel, планшет и домашнюю станцию. Россия вновь не попала в число стран, где эти устройства будут продаваться официально

Скриншот трансляции Made by Google (Фото: YouTube)

Во вторник, 9 октября, ИТ-компания Google представила в Нью-Йорке свои новые устройства. Трансляция мероприятия велась на официальном канале компании на YouTube.

Google показала новые модели смартфонов Pixel — Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Первая модель оснащена дисплеем размером 5,5 дюйма, вторая — 6,3 дюйма. Аппараты оснащены операционной системой Android 9.0 Pie, которая поддерживает управление с помощью жестов. Как и более ранней моделью устройства от Google, Pixel 2, новыми моделями можно управлять при помощи сжатия устройства в руке, например, запускать голосовой помощник Google Assistant.

Разрешение основной камеры у обоих смартфонов составляет 12,2 Мп, фронтальной — 8 Мп. Модели будут поддерживать несколько новых специальных функций. Так, функция Zoom out позволяет делать качественное селфи без специального штатива за счет уменьшения изображения. Функция Top shot позволит выбрать лучший снимок из многих вариантов, которые автоматически сделает камера, чтобы, например, на коллективном снимке не было участника с закрытыми глазами. Кроме того, Google представила функцию борьбы с телефонным спамом: во время звонка от неизвестного абонента телефон будет сам спрашивать его о цели звонка и выводить на экран ответ, чтобы владелец устройства решил, стоит ли отвечать или отправить номер в папку «спам».

Смартфоны будут доступны в черном, белом и розовом цветах для предзаказа с 9 октября в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и еще восьми странах. России в списке нет. Стоимость устройства в США составит от $799 (53 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ).

Также Google представила свой планшет — Pixel Slate. Устройство оснащено встроенной защитой от вирусов, автоматически обновляется. В США стоимость составит от $599 (39,8 тыс. руб.). Дополнительно к нему можно приобрести клавиатуру ($199, или 13,2 тыс. руб.) и стилус ($99, или 6,6 тыс. руб.).

Кроме того, интернет-компания показала домашнюю станцию Home Hub. Это устройство управляется голосом (распознавая голоса разных пользователей) и может подсказать пользователю время, рассказать прогноз погоды, о пробках на дорогах, назначенных на день мероприятиях. С его помощью можно управлять устройствами «умного» дома и включать/выключать свет, контролировать температуру в помещении, открывать входную дверь. На него могут в режиме реального времени поступать фотографии со смартфона пользователя, чтобы их могли увидеть другие члены семьи. Причем технология искусственного интеллекта выберет фотографии лучшего качества и не будет отправлять случайные снимки (вроде чека в магазине). В США устройство будет стоить от $149 (9,9 тыс. руб.).

Презентация первого поколения смартфона Pixel состоялась в октябре 2016 года. Второго — в октябре 2017-го. Pixel 2 официально продавался в девяти странах, но России среди них также не было.

Представитель Google отказался прокомментировать, почему России нет в списке стран, где будут официально продаваться их устройства. Как пояснил представитель одного из крупных ретейлеров, Google не хочет официально выходить в Россию, поскольку на отечественном рынке очень высокая конкуренция. В этом ценовом сегменте Google конкурировала бы с китайскими производителями, Apple и Samsung. Представитель еще одного ретейлера отметил, что российский рынок сравнительно небольшой, поэтому не является для Google приоритетным.

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в январе—сентябре 2018 года в России было продано 21 млн смартфонов на 315 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос вырос на 3% в штучном и 22% в денежном выражении. Ценовая категория смартфонов дороже 40 тыс. руб. за девять месяцев 2018 года показала рост порядка 35% в штучном выражении по отношению к прошлому году.