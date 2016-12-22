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Google+ решили закрыть из-за низкой популярности и утечек
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Google+ решили закрыть из-за низкой популярности и утечек
Технологии и медиа, 02:13
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Google+ решили закрыть из-за низкой популярности и утечек
Пользовательская версия Google+ полностью прекратит работу к августу 2019 года. Проект продолжит существование лишь в формате платформы для корпоративного общения
Фото: Aly Song / Reuters

Интернет-гигант Google принял решение отказаться от проекта по развитию собственной соцсети, сообщается в официальном блоге компании. Google+ будет закрыта из-за низкой популярности и обнаруженной уязвимости, которая могла привести к масштабной утечке данных пользователей.

«Исследование показало наличие значительных сложностей на пути разработки и поддержания Google+ на том уровне, который ожидают потребители. Принимая во внимание эти сложности, а также с учетом низкой активности пользовательской версии соцсети, мы приняли решение закрыть пользовательскую версию Google+», — говорится в сообщении.

В блоге Google также говорится об обнаруженной в системе уязвимости, которая позволяла сторонним приложениям получить доступ к скрытым личным данным пользователей. Ошибка в уровне конфиденциальности существовала с 2015 по 2018 год и была обнаружена и ликвидирована лишь в ходе мартовского исследования безопасности. По оценкам Google, утечка данных могла произойти из аккаунтов 500 тыс. пользователей.

Участникам соцсети будет дано время для того, чтобы перенести данные на другие платформы. Представители Google заявили, что переходный период составит 10 месяцев. Окончательно пользовательская версия Google+ прекратит функционирование к августу 2019 года.

Вместе с тем полностью от развития соцсети компания не будет отказываться. Google+ может продолжить существование в виде корпоративной платформы. В рамках этой политики компания предусматривает разработку новых функций, которые могут заинтересовать бизнес-сообщество.

Соцсеть Google+ была запущена в июне 2011 года на базе сервиса Google Profiles. С 2012 года свободно регистрироваться в соцсети могут все интернет-пользователи старше 13 лет. Ранее Google уже пытался развить иной проект соцсети под названием Orkut. Однако в 2014 году эта соцсеть была закрыта из-за недостаточной популярности по сравнению с другими сервисами Google.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Google , Google+ , соцсети
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