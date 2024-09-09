«Софтлайн» продала 9% акций крупному инвестору

IT-компания «Софтлайн» объявила о продаже более 9% акций «крупному институциональному инвестору». По информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, сумма сделки могла составить около 4,5 млрд руб.

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О том, что ПАО «Софтлайн» привлекло «нового институционального инвестора», говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Имя инвестора не раскрывается, лишь отмечается, что это «интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов России» и что он включен в перечень системообразующих организаций отечественной экономики. Ранее источник РБК, близкий к сделке, сообщал, что возможным инвестором в рамках сделки могут стать структуры Газпромбанка.

Из сообщения компании следует, что новый инвестор приобрел чуть более 30 млн акций «Софтлайн» (9,27% от уставного капитала) у «Софтлайн Проекты» («дочка» «Софтлайна», на ее балансе было чуть более 35 млн акций, полученных в результате допэмиссии осенью 2023 года). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за месяц до подписания. Если исходить из стоимости акций «Софтлайн» на Мосбирже в августе, то речь могла идти примерно о 4,5 млрд руб.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

«Софтлайн» — один из ведущих игроков на IT-рынке России и СНГ. Компания занимается цифровой трансформацией бизнеса, развивает IT-консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и др. Была образована на базе российской части бизнеса Softline, основанного Игорем Боровиковым (международная часть бизнеса после разделения получила название Noventiq). Сейчас структура акционеров «Софтлайна» закрыта, известно лишь, что крупнейшим в ней является ООО «Аталайя», чьи конечные владельцы не раскрываются. В начале февраля этого года «Софтлайн» сообщал, что 3,6% его акций купило Private equity — подразделение банка «Синара», а еще один крупный институциональный инвестор, который вошел в капитал в ноябре 2023-го, договорился увеличить свой пакет с 4,2 до 10,2%.

Оборот «Софтлайна» за первое полугодие 2024 года составил 42,8 млрд руб., показатель EBITDA — 3,4 млрд руб. По итогам всего года компания ожидает, что эти показатели вырастут до 110–135 млрд и 6–10 млрд руб. соответственно.

Зачем нужна сделка

В сообщении «Софтлайна» отмечается, что полученные средства компания планирует направить на финансирование перспективных проектов, а также приобретения. Глава «Софтлайна» Владимир Лавров рассчитывает, что диверсифицированность структуры акционеров «позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления» группы.

До начала специальной военной операции и разделения Softline на российский и международный бизнесы основным источником доходов группы были продажи продуктов зарубежных вендоров, в первую очередь Microsoft. После того как большинство из них прекратили работу на российском рынке, компания начала делать ставку на продажи отечественных решений, в том числе собственных разработок. По итогам шести месяцев на последние приходилось 29% в обороте группы против 19% за тот же период 2023 года. В январе—июне этого года «Софтлайн» приобрела четыре компании: разработчика систем с открытым исходным кодом Citeck, разработчика импортонезависимых бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов Visitech, дальневосточного системного интегратора R.Partner и разработчика системы для аудита розничной сети MD Audit.

В феврале на Дне инвестора на Мосбирже Владимир Лавров говорил, что компания ставит перед собой цель увеличить капитализацию в пять раз за предстоящие пять лет, то есть до 250 млрд руб. Сейчас капитализация «Софтлайна» составляет 45,76 млрд руб.