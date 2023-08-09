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FT узнала об идее Google и лейблов лицензировать созданную ИИ музыку

FT сообщила о переговорах Google и лейблов по поводу лицензирования созданной ИИ музыки
В Сети все чаще стали появляться музыкальные «дипфейки» — созданные ИИ треки-подделки. Один из наиболее громких — Heart on my sleeve Дрейка и The Weeknd. Лейблы и Google обсуждают введение лицензирования такой музыки
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компании Google и Universal Music обсуждают возможность внедрения лицензирования музыки, созданной искусственным интеллектом (ИИ), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Как пишет FT, переговоры с Google также ведет лейбл Warner Music.

Газета указывает, что ввиду распространения технологии ИИ стало появляться все больше «дипфейков» песен с убедительной имитацией голосов, текстов известных исполнителей, часто без их согласия.

Переговоры Google и Universal Music пока на ранней стадии. Предполагается, что может быть создан инструмент, который даст фанатам возможность легально создавать треки с помощью ИИ, владельцы авторских прав смогут получать отчисления. При этом артисты будут иметь выбор, соглашаться на это или нет.

FT напоминает, что индустрия столкнулась с похожими проблемами, когда появился видеохостинг YouTube. Однако в итоге была создана система, которая позволяет музыкальной индустрии получать около $2 млрд за использование пользователями сервиса музыки в качестве саундтреков к созданным ими видеороликам.

Газета называет одним из самых громких скандалов с подделанными ИИ треками появившуюся весной песню Heart on my sleeve рэпера Дрейка и певца The Weeknd, которую исполнители на самом деле не записывали. Как пишет Variety, композиция быстро стала популярной и даже могла попасть в чарты, однако музыкальные сервисы стали удалять ее, в том числе под давлением лейблов. Дрейк, который до этого негативно относился к ИИ, назвал это «последней калпей». Уже тогда Universal Music заявила, что собирается работать с музыкой, созданной с помощью ИИ. FT отмечает, что технологию также использовали для подделки голосов уже умерших певцов, например Фрэнка Синатры и Джонни Кэша.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
искусственный интеллект музыка Google
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