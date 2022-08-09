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Поставки вертолетов Ми-171А3 начнутся в 2024 году

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) планирует начать поставки офшорных вертолетов Ми-171А3 в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НЦВ «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России») Сергея Каюмова.

«В 2022 году на предприятиях холдинга «Вертолеты России» Ростеха запущено производство агрегатов и закупка комплектующих изделий для сборки вертолетов, планируемых к поставке в первой половине 2024 года. Окончание летных испытаний и получение сертификата типа запланировано в первом квартале 2024 года», — сказал Каюмов.

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Кроме того, Каюмов рассказал, что в настоящий момент заключены соглашения о поставке 27 вертолетов. Из них 16 машин предназначены для ПАО «Газпром», еще 11 — для авиакомпании «Аврора». При этом соглашение с авиакомпанией предполагает начало поставок в 2025 году.

Ми-171А3 — это первый российский офшорный вертолет, то есть он будет использоваться для перевозки людей и грузов над морем на морские нефтяные платформы. Холдинг «Вертолеты России» начал разрабатывать эту машину в 2018 году в соответствии с требованиями Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Это многоцелевой вертолет, который может взлетать с весом 13 т и имеет дальность полета до 1000 км. Он может эксплуатироваться в любых погодных условиях при температуре от -50 до +50 С.

Первые испытания вертолета прошли в середине декабря. Он продлился 15 минут. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что компания рассчитывает произвести 100 вертолетов к 2035 году.

Теги
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