Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год

Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год

Спрос на оборудование для майнинга криптовалют снижается, как и его стоимость, следует из данных сайтов объявлений. Для обычных пользователей процесс стал невыгодным, но крупный бизнес продолжает майнить

Фото: Paul Chiasson / PA Images / ТАСС

В первом полугодии 2019 года средняя цена видеокарт для майнинга (то есть добычи криптовалюты) составила 23,4 тыс. руб., что на 62,4% ниже, чем годом ранее, рассказал РБК представитель сервиса для размещения объявлений Avito. Также за год на 38% упала цена на готовые криптофермы (до 1,17 млн руб.), на 45,8% (до 58,2 тыс. руб.) — на настольные компьютеры для майнинга. На этом фоне спрос на криптофермы сократился на 90%, а предложение — на 87% (абсолютных цифр Avito не раскрывает). Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.

Падение интереса к оборудованию для майнинга отметил и представитель сервиса объявлений «Юла». По его словам, количество предложений о продаже оборудования для майнинга во втором квартале 2019 года снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а средняя цена за это же время снизилась на треть.

Майнинг — это предоставление вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Для этого используется специальное оборудование, его владелец получает вознаграждение в размере определенного количества этой валюты. Самая доходная и самая дорогая криптовалюта сегодня — биткоин. Ее добывают с 2009 года, максимальной исторической стоимости — $20 тыс. за биткоин — она достигла в декабре 2017 года. Потом курс обвалился до $3,4 тыс. Несколько последних месяцев стоимость биткоина вновь росла и в середине июля достигла $12,9 тыс., по данным агрегатора CoinMarketCap, что является максимумом за 1,5 года.

Представитель «Юлы» отметил, что интерес к оборудованию для майнинга на их портале напрямую зависит от колебаний курса биткоина. «Уменьшение интереса к криптовалюте привело к тому, что снизилась цена и на видеокарты, это сделало их снова доступными для всех желающих», — отметил он.