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Матч Россия — Хорватия стал в Москве самой рейтинговой передачей года
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Матч Россия — Хорватия стал в Москве самой рейтинговой передачей года
ЧМ-2018, 15:16
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Матч Россия — Хорватия стал в Москве самой рейтинговой передачей года
За матчем ЧМ-2018, в котором сошлись сборные России и Хорватии, у себя дома по телевизору следили свыше 3,1 млн москвичей. Это самая рейтинговая передача текущего года и вторая по популярности спортивная трансляция за 20 лет
Фото: Владислав Шатило / РБК

За четвертьфинальным матчем ЧМ-2018, закончившимся поражением российской сборной в серии пенальти, наблюдало свыше 3,1 млн москвичей, что составляет 22% жителей столицы старше четырех лет, следует из отчета компании Mediascope. Трансляция проходившего в Сочи матча началась на «Первом канале» в 20:39 мск 7 июля и закончилась уже в воскресенье, 8 июля, в 0:01 мск.

По данным Mediascope, игру со сборной Хорватии смотрели 68% всех москвичей, у которых в это время был включен телевизор. При этом надо учитывать то, что Mediascope измеряет только просмотр телевизора дома. В результатах исследования не учтены те, кто смотрел мачт в спортивных барах, на уличных мониторах в фан-зонах или у себя на даче.

За всю историю телеизмерений матч Россия — Хорватия стал второй по размеру абсолютной столичной аудитории спортивной трансляцией. До сих пор непревзойденным рекордом остается поединок десятилетней давности, когда на чемпионате Европы возглавляемая Гусом Хиддинком сборная России встретилась в полуфинале со сборной Испании. Тогда, 26 июня 2008 года, за игрой, закончившейся поражением россиян, следили в прямом эфире 3,3 млн москвичей старше четырех лет. В относительных показателях это почти 28% всех жителей столицы и 71% всех москвичей, у которых тогда работал телевизор.

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Четвертьфинал с участием российской сборной стал отдельно взятой самой популярной телепрограммой этого года, свидетельствуют данные Mediascope. Предварявший встречу с хорватами матч 1/8 финала чемпионата мира Испания — Россия в воскресенье, 1 июля 2018 года, на канале «Россия 1» посмотрели 2,8 млн москвичей.

По всей России у Mediascope пока есть только предварительные данные. В городах с населением от 100 тыс. человек, где проходят измерения, четвертьфинал с участием сборной России собрал у телеэкранов 13,9 млн человек старше четырех лет. Это 20% всех жителей крупных городов и 63,4% тех, у кого в субботу вечером был включен телевизор.

Предварительные данные свидетельствуют, что и по всей стране абсолютный рекорд 2008 года не побит. Тогда в крупных городах за игрой сборной Гуса Хиддинка в полуфинале чемпионата Европы следили 16,4 млн жителей крупных городов (55,1% всего населения и 70,5% от всех, кто вообще смотрел телевизор).

Окончательные данные по России будут готовы во вторник, 10 июля.

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Не до покупок

О чрезвычайно высоком интересе россиян к выступлению своей сборной свидетельствуют и данные оператора онлайн-касс «Платформа ОФД» (обслуживает 550 тыс. аппаратов, или около четверти всех касс).

В частности, во время субботнего четвертьфинала Россия — Хорватия с 21:00 до 22:00 (позже большинство магазинов уже не работает) продажи по всей России упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца (9 июня). За два часа до игры рост продаж по стране составил 9%.

Особенно активно следили за игрой в Краснодарском крае и в Сочи — городе, принимавшем четвертьфинал. В целом по региону во время матча снижение продаж составило 11%, а за два часа до него, наоборот, был зафиксирован рост числа покупок на 26%. Тем временем в Сочи присутствие большого числа болельщиков внесло свои коррективы в динамику продаж. Потребительская активность в день матча не угасала: во время игры объем покупок в городе увеличился на 30%, а за два часа до матча прирост составил 55%.

Авторы: Сергей Соболев, Анастасия Демидова.
Теги: Mediascope , ЧМ-2018 , «Первый канал» , «Россия 1»
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