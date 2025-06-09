1С купила долю в разработчике платформы для аналитики онлайн-торговли
1С стала владельцем 51% компании «Селлематикс», которая занимается аналитикой и исследованиями рынка онлайн-торговли (e-commerce), следует из данных системы СПАРК от 6 июня. Ее остальные владельцы сократили свои доли: 23,8% у Сергея Молчанова, 12,2% у Константина Карпухова, 6,3% у Дарьи Ткаченко, 4,8% у Антона Злотникова, 1,9% у Алексея Рыжова.
«Селлематикс» создана в 2022 году, она предлагает рынку сервис Sellematics, который предоставляет аналитику крупным брендам, помогая им отслеживать динамику цен, репутацию и представленность на онлайн-площадках. Клиентами компании являются маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», магазины DNS, «Ситилинк», «Лента», «Магнит», «Перекресток», «Золотое яблоко» и др. Выручка в 2024 году составила 145 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб.
1С — российская компания, основанная в 1991 году, которая занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Она известна своими решениями в области бухгалтерского и налогового учета, управления предприятием, а также в сфере торговли. Компания также занимает 80% российского рынка систем планирования ресурсов предприятия. Основатель и гендиректор 1С — Борис Нуралиев, который в этом году впервые попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes с капиталом $1,3 млрд.
Согласно исследованию компании Data Insight, объем рынка e-commerce в 2024 году составил 11,2 трлн руб., что на 39% больше, чем в 2023-м. Кроме того, за прошлый год было сделано 6,8 млрд заказов, что на 45% больше, чем в 2023-м. При этом в 2023 году число заказов выросло на 69% по сравнению с 2022-м. Также продолжил снижаться средний чек: по итогам 2024 года он составил 1,65 тыс. руб., это на 4% ниже прошлогодних показателей.
Основным двигателем роста онлайн-продаж стали «крупные универсальные маркетплейсы», такие как Wildberries и Ozon, говорится в исследовании Data Insight. Во второй половине 2024 года доля Wildberries составила 56% от общего числа заказов, в то время как Ozon занял 21%, в объеме продаж эти показатели составили 30 и 23% соответственно. По прогнозу Data Insight, к концу 2025 года объем продаж на российском рынке розничной интернет-торговли приблизится к 14 трлн руб. При этом впервые с 2019 года темпы роста рынка замедлятся и составят менее 25% в год. Ожидается, что рост количества заказов в 2025 году также снизится до 25%, при этом общее число выполненных заказов вырастет до 8,5 млрд.
РБК направил запрос в 1С.
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