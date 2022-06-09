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Технологии и медиа ,  
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Спецпредставитель президента призвал не помогать неэффективным стартапам

Спецпредставитель президента Дмитрий Песков призвал не поддерживать неэффективные стартапы
Спецпредставитель президента предложил уйти от помощи стартапам к поддержке инженерных команд, которые будут работать над конкретными задачами и получать премию за результат. Это нужно для достижения технологического суверенитета
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков в колонке для РБК заявил о необходимости прекращения практики поддержки стартапов «просто так, просто потому что они стартапы».

По его словам, университеты должны выйти на позицию квалифицированных заказчиков по отдельным технологиям, а систему финансирования НИОКР можно заменить технологическими конкурсами с премией за результат, но с условием покрытия издержек основных участников, преодолевших квалификацию.

Дмитрий Песков «Остров Россия». Спецпредставитель президента о новой цифровой стратегии
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Фото:Артем Голощапов для РБК

Изменение формата поддержки стартапов необходимо для достижения Россией технологического суверенитета — задачи, над решением которой, по мнению Пескова, в ближайшие 10 лет будут работать Россия, а также США, Китай и, возможно, Индия.

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При этом спецпредставитель президента уверен, что эпоха стартапов заканчивается и технологический суверенитет будут создавать инженерные команды, — те, кто способен создавать устойчивые сложные инженерные системы, основанные на глубоких фундаментальных знаниях, с высоким уровнем ставок и риска и «целящиеся в яркое будущее».

Объем инвестиций в стартапы в первом квартале вырос на 27%
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Фото:Ian Forsyth / Getty Images

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Объем венчурных инвестиций в российские проекты в первом квартале 2022 года составил более $680 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года, оценивала ранее аналитическая платформа Dsight. По итогам первого квартала геополитические события еще не оказали существенного влияния на рынок, но в следующих кварталах эксперты ожидали «травматического падения». По итогам 2021 года российский венчурный рынок вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг $2,4 млрд.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
стартапы Венчурные инвестиции экономика России инженер вузы
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