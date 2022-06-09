Спецпредставитель президента призвал не помогать неэффективным стартапам
Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков в колонке для РБК заявил о необходимости прекращения практики поддержки стартапов «просто так, просто потому что они стартапы».
По его словам, университеты должны выйти на позицию квалифицированных заказчиков по отдельным технологиям, а систему финансирования НИОКР можно заменить технологическими конкурсами с премией за результат, но с условием покрытия издержек основных участников, преодолевших квалификацию.
Изменение формата поддержки стартапов необходимо для достижения Россией технологического суверенитета — задачи, над решением которой, по мнению Пескова, в ближайшие 10 лет будут работать Россия, а также США, Китай и, возможно, Индия.
При этом спецпредставитель президента уверен, что эпоха стартапов заканчивается и технологический суверенитет будут создавать инженерные команды, — те, кто способен создавать устойчивые сложные инженерные системы, основанные на глубоких фундаментальных знаниях, с высоким уровнем ставок и риска и «целящиеся в яркое будущее».
Объем венчурных инвестиций в российские проекты в первом квартале 2022 года составил более $680 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года, оценивала ранее аналитическая платформа Dsight. По итогам первого квартала геополитические события еще не оказали существенного влияния на рынок, но в следующих кварталах эксперты ожидали «травматического падения». По итогам 2021 года российский венчурный рынок вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг $2,4 млрд.