Facebook объяснил ошибкой алгоритма удаление фото с флагом над Рейхстагом

Сотрудников компании, отвечающих за проверку контента, отправили из-за пандемии домой, а их обязанности выполнял алгоритм, который по ошибке удалил фото водружения знамени Победы над Рейхстагом. Публикации затем восстановили

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Снимок водружения советским солдатом знамени Победы над Рейхстагом, был по ошибке удален алгоритмом Facebook, который выявляет нарушения. Об этом РБК сообщил официальный представитель компании.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в Facebook.

Там добавили, что сотрудников, занимающихся модерацией контента, ради их здоровья из-за пандемии отправили домой. Facebook пояснил, что сейчас соцсеть больше полагается на автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества.

«Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок. Мы стараемся разрешать подобные случаи так быстро, насколько можем», — отметили в компании.

Ранее пользователи Facebook выкладывали скриншоты сообщений соцсети. Facebook указывал, что пост со снимком водружения знамени Победы над зданием Рейхстага «нарушает наши Нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. «Ваша публикация скрыта от других. Эти нормы призваны предотвратить нанесение кому-либо в реальном мире», — говорилось в пометках соцсети к постам со снимком знамени Победы.