Как Россия впервые пыталась запустить с Восточного тяжелую ракету

С космодрома Восточный впервые запускали тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5». Однако незадолго до запуска прозвучала команда «отбой пуска». Эту ракету уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки — 24 вместо 24,5 т для низкой околоземной орбиты.

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В перспективе ее модификации на орбиту смогут выводить до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять летавшая ранее тяжелая ракета «Протон»). Впервые с космодрома Плесецк ракету «Ангара-А5» запустили в 2014 году.