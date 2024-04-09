 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Как Россия впервые пыталась запустить с Восточного тяжелую ракету

Кадры запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный

С космодрома Восточный впервые запускали тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5». Однако незадолго до запуска прозвучала команда «отбой пуска». Эту ракету уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки — 24 вместо 24,5 т для низкой околоземной орбиты.

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В перспективе ее модификации на орбиту смогут выводить до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять летавшая ранее тяжелая ракета «Протон»). Впервые с космодрома Плесецк ракету «Ангара-А5» запустили в 2014 году.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
ракета «Ангара» «Восточный» космодром запуск космос
Материалы по теме
Ракету «Ангара-А5» впервые запустят с космодрома Восточный
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал дату первого пуска «Ангары-А5» с Восточного
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал сроки первого запуска «Ангары-А5»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
На Уолл-стрит предсказали рост цен на золото до $3500 за унцию Инвестиции, 12:41
МВД усилило патрули в затопленном Орске для охраны домов от мародеров Общество, 12:41
Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного Технологии и медиа, 12:38
Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Оренбургской области Общество, 12:36
Чем опасны обиды из детства и почему вы до сих пор часто обижаетесь Pro, 12:35
Си Цзиньпин на встрече с Лавровым передал привет Путину Политика, 12:28
Ракова анонсировала программу капремонта столичных школ Город, 12:23
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Общество, 12:23
«Море, возьми меня»: как пел умерший певец Евгений Кунгуров Общество, 12:22
Путин сменил постпреда России при ОДКБ Политика, 12:13
От ₽11 млн: сколько стоит построить дом из дерева этой весной Недвижимость, 12:12
Опрос Deutsche Bank выявил ожидание инвесторами биткоина дешевле $20 тыс. Крипто, 12:12
В Самарской области подожгли релейный шкаф на железной дороге Политика, 12:10
Как выглядело солнечное затмение с орбиты Земли. Видео Технологии и медиа, 12:08