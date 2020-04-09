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Технологии и медиа ,  
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Эксперты предложили ввести налоговые льготы для разработчиков роботов

Авторы концепции регулирования искусственного интеллекта и робототехники предложили предусмотреть для них льготный налоговый режим и другие меры господдержки. К 2024 году эти технологии должны сформировать рынок объемом ₽180 млрд
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Рабочая группа «Физические киберсистемы» в АНО «Цифровая экономика» считает необходимым финансово стимулировать отрасли искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. Такое предложение содержится в подготовленной этой рабочей группой концепции регулирования ИИ и робототехники. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили несколько участников группы.

Среди мер поддержки указаны:

  • льготный налоговый режим для разработчиков (например, нулевая ставка НДС для реализации продуктов в России), льготы по обязательным платежам, начисляемым на фонд оплаты труда;
  • снижение таможенных пошлин на экспорт продукции и на импорт необходимых для ее производства компонентов, не имеющих конкурентоспособных отечественных аналогов;
  • освобождение от налогообложения инвестиционного дохода, уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль для инвесторов в отрасль;
  • специальные условия для госзакупок отечественных систем ИИ и робототехники.

Существующие меры поддержки фрагментарны, а информация о них не распространяется должным образом, говорится в документе. Авторы концепции не делали расчетов, какие суммы потребуются для поддержки технологий или каким будет эффект для бюджета от перечисленных в документе мер финансовой поддержки развития ИИ и робототехники, пояснил РБК председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Мы указали типовые меры, которые государство обычно использует для тех отраслей, которые хочет поддержать. Конкретные предложения по ним будут прорабатываться отдельно», — сказал он.

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Как будут развивать ИИ и робототехнику

В концепции указано, что развитие технологий должно основываться на базовых этических нормах: они должны быть подконтрольны человеку, должен быть введен запрет на причинение вреда, противоправную манипуляцию поведением человека. У роботов должна быть «красная кнопка» для аварийного отключения. Все свои действия они должны записывать в черный ящик, подчеркивают авторы документа.

По их мнению, на текущем этапе развития ИИ и робототехники основной целью их регулирования является стимулирование разработки и использования технологий. Это поможет достичь высоких темпов экономического роста, повысить благосостояние и качество жизни граждан, а также обеспечить правопорядок и нацбезопасность, указано в документе.

Необходимо снять ограничение на обезличивание профессиональной тайны (банковской, адвокатской, врачебной и т.д.), раскрыть часть государственных данных и разрешить разработчикам использовать их для научных исследований, обучения нейросетей и разработки ИТ-продуктов на их основе. Также авторы документа предлагают обеспечить более свободный правовой режим для обработки обезличенных данных и предоставить доступ к этой информации разработчикам систем ИИ.

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Кроме того, в концепции предлагается упростить экспорт технологий ИИ. Сейчас они, за некоторыми исключениями, относятся к перечню товаров двойного назначения, экспорт которых может привести к их использованию для создания военной техники, поэтому на них распространяется экспортный контроль. Авторы документа предлагают расширить список исключений или описать конкретные технологии ИИ, которые могут быть использованы в военной технике, и применять ограничения только в сферах, непосредственно затрагивающих интересы национальной безопасности.

Зачем нужна концепция и что еще в нее включили — в материале РБК Pro.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: цифровая экономика, роботы, искусственный интеллект, господдержка
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