Эксперты предложили ввести налоговые льготы для разработчиков роботов

Авторы концепции регулирования искусственного интеллекта и робототехники предложили предусмотреть для них льготный налоговый режим и другие меры господдержки. К 2024 году эти технологии должны сформировать рынок объемом ₽180 млрд

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Рабочая группа «Физические киберсистемы» в АНО «Цифровая экономика» считает необходимым финансово стимулировать отрасли искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. Такое предложение содержится в подготовленной этой рабочей группой концепции регулирования ИИ и робототехники. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили несколько участников группы.

Среди мер поддержки указаны:

льготный налоговый режим для разработчиков (например, нулевая ставка НДС для реализации продуктов в России), льготы по обязательным платежам, начисляемым на фонд оплаты труда;

снижение таможенных пошлин на экспорт продукции и на импорт необходимых для ее производства компонентов, не имеющих конкурентоспособных отечественных аналогов;

освобождение от налогообложения инвестиционного дохода, уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль для инвесторов в отрасль;

специальные условия для госзакупок отечественных систем ИИ и робототехники.

Существующие меры поддержки фрагментарны, а информация о них не распространяется должным образом, говорится в документе. Авторы концепции не делали расчетов, какие суммы потребуются для поддержки технологий или каким будет эффект для бюджета от перечисленных в документе мер финансовой поддержки развития ИИ и робототехники, пояснил РБК председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Мы указали типовые меры, которые государство обычно использует для тех отраслей, которые хочет поддержать. Конкретные предложения по ним будут прорабатываться отдельно», — сказал он.