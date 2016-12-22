ФСБ приступила к сбору данных об иностранцах на работе у операторов связи

Сотовый оператор «ВымпелКом» получил несколько десятков предписаний о нарушениях из-за непредоставления ФСБ данных об иностранных сотрудниках и подрядчиках. Аналогичные сведения стали требовать и от других операторов связи

Фото: Яков Андреев / «РИА Новости»

Иностранцы на учете

С начала 2018 года Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор усилили контроль за иностранными гражданами и организациями, которые принимают участие в строительстве и эксплуатации сетей связи в России. Об этом РБК рассказали два топ-менеджера компаний телекоммуникационного рынка. В частности, компания «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») в ходе недавней проверки Роскомнадзора получила от ведомства несколько десятков предписаний о необходимости устранения нарушений в разных регионах. Они были выданы, поскольку оператор не предоставил в территориальные управления ФСБ информацию об иностранных гражданах и компаниях, которые участвуют в строительстве и эксплуатации сетей​​ оператора, рассказали собеседники РБК.

На работу с паспортом В июле 2016 года министр связи Николай Никифоров подписал приказ «Об утверждении требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций». Согласно документу, операторы должны ежеквартально направлять в территориальный орган ФСБ данные об иностранных организациях и гражданах, а также лицах без гражданства, привлекаемых к выполнению работ по эксплуатации и управлению их сетями связи. Сведения об иностранном гражданине должны содержать, в частности, его место проживания, паспортные данные и «перечень идентификаторов» (учетных записей/логинов), выделенных ему для управления средствами связи. В случае с иностранной организацией нужно представить в ФСБ адреса регистрации и филиалов, ИНН и также перечень идентификаторов. Приказ вступил в силу в июле 2017 года.

Представитель пресс-службы Роскомнадзора подтвердил, что после вступления в силу приказа надзорный орган начал проверять его исполнение. «В ходе проведенной в 2018 году плановой проверки «ВымпелКома» были выявлены нарушения приказа, выданы предписания. Ряд предписаний исполнен, установленный срок исполнения других на сегодняшний день не истек», — сообщил представитель ведомства, отметив, что за невыполнение предписания предусмотрена административная ответственность по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание по ней для юридических лиц может составлять до 500 тыс. руб. штрафа. «Плановые проверки других операторов «большой четверки» в этот период не проводились, и, таким образом, на исполнение норм приказа они пока не проверялись», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Представители «ВымпелКома», МТС и «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2) отказались от комментариев. Представитель пресс-службы «МегаФона» сообщил, что компания «исполняет требования законодательства в полном объеме». В «Ростелекоме» и ФСБ не ответили на запросы РБК.

Топ-менеджер одного из региональных операторов рассказал РБК, что компания также получила от Роскомнадзора сообщение о необходимости направить в местное управление ФСБ данные об иностранцах, которые эксплуатируют сеть. «В прошлом году таких просьб от них не было. В отчете попросили данные об иностранных сотрудниках в штате, если такие есть, и иностранных подрядчиках, которые имеют отношение к эксплуатации сети, в частности иностранных компаниях с госучастием», — рассказал он.

Сети с зарубежным участием

Крупные операторы связи в России нередко передают проекты по строительству и эксплуатации своих сетей зарубежным подрядчикам. Например, в марте 2017 года «ВымпелКом» договорился с производителями телекоммуникационного оборудования Huawei и Nokia о передаче им на аутсорсинг обслуживания своих сетей. Nokia управляет оборудованием, обслуживанием объектов, планированием и оптимизацией, услугами по эксплуатации сетей в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Huawei выполняет те же функции в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

В 2014–2016 годах «Ростелеком» совместно с Huawei строил подводную линию связи протяженностью 1800 км Камчатка — Сахалин — Магадан, которая должна была позволить предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет и услуги цифрового телевидения в HD-качестве населению Камчатского края и Магаданской области. Стоимость контракта оператора с китайской компанией составила около 3 млрд руб.

«Сети связи в России в последние несколько лет рассматриваются как элемент национального суверенитета и считаются объектом критической инфраструктуры. Думаю, именно поэтому органы госбезопасности хотят более пристально наблюдать за теми, кто их строит и эксплуатирует. У нас на иностранных граждан все-таки смотрят как на потенциальных шпионов. Полагаю, что никакой оперативной работы с той информацией об иностранцах, которая приходит от операторов, сейчас не ведетс: она просто складывается в папку. Но в случае какой-нибудь утечки через каналы связи ее вполне могут поднять», — считает директор по внешним связям RIPE NC​C, занимающейся вопросами адресации и маршрутизации интернета, Алексей Семеняка.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирины Левовой, иногда довольно сложно найти логичное объяснение действиям органов государственной безопасности. По ее словам, некоторую информацию они собирают просто потому, что «так положено», хотя она им может никогда не пригодиться. «Сети связи считаются объектом критической инфраструктуры, поэтому вполне вероятно, что те сети, в эксплуатации которых принимают участие иностранные граждане, потом будут более тщательно проверяться. Кроме того, если на каком-либо участке сети будет обнаружена закладка (в данном случае скрытые возможности. — РБК), ФСБ наверняка поднимет документы с информацией о том, принимали ли участие иностранцы в строительстве этого объекта. Но это наиболее невероятные сценарии. Думаю, что информация собирается скорее на всякий случай. Из-за нынешней политической ситуации иностранные партнеры сейчас не хотят сотрудничать с российскими органами власти в сфере информационной безопасности, поэтому наши спецслужбы пытаются контролировать безопасность объектов своими силами», — говорит Ирина Левова.