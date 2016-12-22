Mail.Ru Group удовлетворила треть запросов по «закону о забвении»

За время действия «закона о забвении», по которому поисковики должны удалять ссылки по заявлению пользователей, Mail.Ru получила более 6,5 тыс. обращений. Но большинство граждан требуют удалять данные из «Яндекса» и Google

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Mail.Ru Group удовлетворила 32% от общего количества запросов от граждан по закону о «праве на забвение» с момента его вступления в силу в январе 2016 года, рассказал РБК представитель компании. Согласно закону каждый гражданин может потребовать от поисковиков удалить ссылки на недостоверную или устаревшую информацию о нем.

Всего Mail.Ru Group получила 6760 запросов об удалении информации из поисковой выдачи. О конкретных случаях компания, согласно требованиям законодательства, рассказывать не может. Холдинг раскрыл темы обращений: пользователи просили удалить информацию о погашенных судимостях или о том, что человек подозревается в преступлении (после завершения рассмотрения дела и оправдания), информацию о том, что человек является мошенником или другим правонарушителем. Также в Mail.Ru Group обращались с просьбой убрать из выдачи компрометирующую информацию на бизнесменов и политиков, устаревшую информацию о месте работы из интернет-справочников и отзывы про конкретных руководителей на сайтах о работе и работодателях.

«Каждый запрос проверяется нашими специалистами. В основном отказы связаны с тем, что не предоставлено официального подтверждения, например судебного решения, что информация не достоверна, не актуальна, не законна или что невозможно подтвердить, что указанная информация относится к заявителю, а не к его однофамильцу», — рассказал представитель компании.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие поисковые системы по заявлению пользователей удалять ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о них (так называемый закон о забвении), вступили в силу с 1 января 2016 года. Закон не распространяется на информацию о привлечении к ​уголовной ответственности, если срок по делу не истек, и о совершении преступлений, по которому не снята или не погашена судимость. Заявитель в своем обращении к поисковику должен указать причину для прекращения выдачи ссылок.

Фото: Олег Яковлев / РБК

По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, большинство граждан требуют удалить информацию о себе в «Яндексе» и Google в силу их популярности на российском рынке. «Доля рынка поисковых запросов у Mail.ru — около 3,6%, поэтому люди, желающие воспользоваться законом, просто могут не учитывать их поисковик», — указал он.

По словам исполнительного директора REG.RU Светланы Лиенко, поисковая выдача у поисковиков Mail.Ru, «Яндекс» и Google не одинакова, поскольку используются разные алгоритмы ранжирования. Помимо них есть еще, например Bing, Yahoo, которые индексируют Рунет. «В каждую компанию нужно отправлять отдельный запрос на удаление информации, и пользователь по своему усмотрению выбирает, отправлять запрос одной поисковой системе или нескольким. Данные Mail.Ru вряд ли можно экстраполировать на все поисковики. Google, например, получает в разы больше таких запросов в рамках законодательства Евросоюза», — говорит Лиенко.

Представители «Яндекса» и Google не предоставили свежих данных о запросах пользователей по «закону о забвении». В марте 2016 года «Яндекс» сообщал, что за три месяца действия закона получил 3,6 тыс. обращений от 1348 человек. Около 51% обращений поступило в связи с неактуальной информацией, например о непогашенных судимостях, 30% — из-за недостоверной информации и 19% — об удалении ссылок на информацию, распространяемую с нарушением закона. Однако из всех полученных обращений «Яндекс» удалил лишь 27%, еще по 9% обращений компания удалила часть перечисленных в них ссылок. «Высокая доля отказов связана с тем, что зачастую «Яндекс» не может проверить, достоверна информация или нет, нарушает ее распространение чьи-то права или какие-либо законы», — отмечалось в сообщении «Яндекса».

С 2014 года Google исполняет схожий закон в рамках европейского законодательства и на данный момент принял около 2,4 млн запросов на удаление ссылок, из которых к настоящему времени удовлетворил около 43,8%. В марте 2016 года сообщалось, что в России Google получила почти 1,5 тыс. запросов на удаление 6,4 тыс. ссылок, из них было удовлетворено 26,2%.

По мнению Светланы Лиенко, пока рано говорить о формировании конкретной судебной практики или толкований каких-то норм «закона о забвении». «Массовых дел по этой категории в судах не регистрировалось, случаи доведения дела до конца пока немногочисленны. Между тем, например, Google с момента имплементации похожего закона в Европе в 2014 году получил миллионы запросов от пользователей по данной процедуре», — отметила она.