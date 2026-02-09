Российские зрители потеряли интерес к турецким сериалам

Турецкие сериалы уступили место корейским по популярности у россиян, подсчитал «Кинопоиск». Интерес к ним оказался самым низким как минимум за последние пять лет, тогда как проекты из Южной Кореи привлекают все больше аудитории

Интерес к турецким сериалам у россиян по итогам 2025 года сократился на 25% по отношению к 2024-му. Об этом РБК сообщили в пресс-службе крупнейшего в России онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Доля турецких сериалов в общем интересе аудитории к многосерийным проектам сократилась с 6,4% в 2024 году до 5,2% в 2025-м. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял почти 8%, но общее падение год к году тогда было менее выраженным — минус 5,8%.

Как считали Интерес аудитории к контенту сервис оценивал с помощью собственного «Индекса Кинопоиск Pro». Он направлен на анализ интереса россиян к сериалам, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн‑платформах, в том числе иностранных: на показатель не влияет факт доступности проектов непосредственно на «Кинопоиске». Индекс отражает интерес зрителей к конкретным наименованиям сериалов. За проявление интереса принимаются действия людей по поиску информации о том или ином проекте, переходы и посещение интернет-страниц, связанных с ним. В методологии составления индекса указано, что «подавляющее большинство людей, которые ищут информацию о сериале в интернете, либо уже его смотрят, либо собираются посмотреть». «Доступная статистика по аудитории сериалов подтверждает эту прямую зависимость между интересом и смотрением», — отмечают авторы индекса.

Прежде интерес россиян к турецким сериалам рос, свидетельствуют данные «Индекса Кинопоиск Pro». Например, в 2022 году относительно 2021-го он увеличился сразу на 26%, а доля интереса достигла 7,6%. В 2023 году относительно 2022-го интерес вырос на 19,6%, а доля почти достигла 8%.

Текущий показатель интереса к турецким сериалам в пресс-службе «Кинопоиска» называют самым низким за историю наблюдений в рамках составления «Индекса» (то есть с 2021 года). Если в 2024 году в топ-20 вошло два турецких сериала — «Зимородок» и «Великолепный век», то в 2025-м в топ попал только ставший уже классикой «Великолепный век», отмечают в пресс-службе сервиса. «В течение последних двух лет жители России не могут найти новую турецкую мелодраму по душе, и успех «Постучись в мою дверь» и «Зимородка» не повторяется», — констатируют в «Кинопоиске».

Несмотря на общее снижение интереса к турецким сериалам, российские онлайн-кинотеатры продолжают активно покупать проекты из этого региона в поиске нового хита. Об этом рассказала директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая со ссылкой на открытые данные энциклопедии «Кинопоиска». Например, только за последние полгода число легально доступных турецких сериалов выросло почти на 15%.

Куда перераспределяется интерес зрителей

Интерес к сериалам из стран, традиционно лидирующих по зрительскому спросу, в 2025 году также снизился, следует из данных «Кинопоиска». По российским проектам падение год к году составило 15,8%. При этом доля интереса к отечественным сериалам остается наиболее высокой — 36,5%. Занимающие второе место американские сериалы потеряли 6,6% зрительского интереса — их доля по итогам прошлого года опустилась до 21,2%. Проекты из Японии, на которые приходится 16,2% спроса, потеряли 11,4% интереса аудитории.

Но заметный рост интереса — сразу на 54% год к году — составители «Индекса» отмечают к сериалам из Южной Кореи. Доля интереса к ним за год выросла с 5 до 8,4%, благодаря чему корейские проекты обошли по этому показателю турецкие. Но спрос на такой контент демонстрировал положительную динамику и прежде. Например, в 2024 году относительно 2023-его интерес к корейским сериалам вырос на 46%.

Почему падает спрос на турецкий контент

Интерес к сериалам из Турции падает из-за того, что новые проекты не попадают во вкусы российских зрителей так же хорошо, как это получилось в 2021 году у «Постучись в мою дверь», а в 2022 году — у «Зимородка», рассуждает Болецкая. «Аудитория ищет, но пока не может найти следующий хит, — говорит она. — Интерес к корейским проектам, напротив, вырос из-за блокбастера Netflix «Игра в кальмара», который в одиночку получил 3% от годового интереса к сериалам».

У российской аудитории действительно наблюдается спад интереса к турецким сериалам, рассказали в пресс-службе компании «Триколор». «Мы видим, что на спутниковых каналах и в онлайн-кинотеатре аудитория, которая активно смотрела такой контент, достигла пика, и после этого произошло определенное снижение, — говорит представитель «Триколора». — На наш взгляд, это связано с двумя факторами. Первый из них — это отсутствие эффекта новизны. Пять лет назад предложение из Турции на российском рынке было точечным, поэтому зрителям было интересно смотреть на новых актеров, окунуться в незнакомую атмосферу и внимательно следить за свежими сюжетными линиями. Второй фактор — это превышение предложения над спросом. В последние годы телеканалы активно закупали турецкий контент, и в какой-то момент его стало очень много. В результате совокупная аудитория, которая обращается к турецким линейкам, падает, а вместе с ней снижается и процент досматриваемости каждого проекта».

Снижение общего интереса к турецким сериалам в индустриальных рейтингах, по мнению гендиректора «Кион» Алексея Иванова, связано с перераспределением внимания зрителей на другие жанры и типы контента, «качество и количество которых за последние годы стало в разы выше». Например, в топе женского смотрения, по его словам, лидируют детективные и драматические истории, в числе которых криминальный триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли и мистическая драма «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским.

Представитель онлайн-кинотеатра Start настаивает, что речь идет не о снижении, а о нормализации спроса. В последние несколько лет интерес к турецким сериалам находился на аномально высоком уровне, объясняет собеседник. Во многом это было связано с ограниченным предложением зарубежного контента в целом и появлением событийных турецких хитов «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Великолепный век». «Турецкий контент нашел свою аудиторию в России — она лояльная, но при этом по масштабу конечная», — добавил представитель Start.

Представитель Okko отметил, что в онлайн-кинотеатре не рассматривают «интерес к сериалам через призму страны производства». Для зрителя решающим фактором остается уровень конкретного проекта, его актуальность и способность увлечь аудиторию, настаивают в Okko. «Снижение интереса к турецким сериалам мы скорее связываем со снижением уровня качества среднего нового проекта, — отметил представитель онлайн-кинотеатра. — В то же время аудитория становится более избирательной: растет внимание к качественным сериалам с сильной драматургией, яркими персонажами и узнаваемым авторским стилем. Этот запрос в том числе обеспечил устойчивый рост интереса к оригинальным сериалам Okko в 2025 году».

Представитель Wink заявил, что в компании не считают индекс «Кинопоиска» «отражающим реальное состояние российской отрасли онлайн-кинотеатров» и не стали комментировать его показатели. «Тренд продолжает усиливаться: российский зритель отдает предпочтения отечественным проектам», — отметил представитель Wink. В пресс-службе «Иви» отказались от комментариев.