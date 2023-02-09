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Из «Домашнего ареста» на ТНТ пропала песня Слепакова

Из «Домашнего ареста» на ТНТ пропала песня Семена Слепакова
Слепаков — один из создателей «Домашнего ареста», он же написал песню «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», которая звучала в заставке. Теперь вместо нее показывают урезанный до нескольких секунд вариант без музыки
Семен Слепаков
Семен Слепаков (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Из повтора сериала «Домашний арест» на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил Семен Слепаков, исчезла исполненная им песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», заметил корреспондент РБК. Также на это обратил внимание телеграм-канал «ГоворитБерлин». Песня звучит в заставке.

Теперь вместо нее показывают урезанный до нескольких секунд вариант заставки без музыки. Однако в титрах Слепаков указан в качестве «креативного продюсера» проекта.

РБК обратился за комментарием к представителю Семена Слепакова и направил запрос телеканалу ТНТ.

«Домашний арест» вышел в 2018 году. По сюжету глава города Синегорска попался на взятке и из-за этого оказался под домашним арестом. Но чиновник был прописан в коммуналке, где провел свое детство, и находиться под арестом ему пришлось именно там — среди простых людей, многие из которых относились к нему с неприязнью.

Год спустя создатели сериала — Слепаков и режиссер Петр Буслаев — получили специальный приз премии «Ника» — «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». В 2020-м сериал был номинирован как лучший телепроект длительностью более 10 серий на премию «Золотой орел».

После начала спецоперации на Украине Слепаков выступил против боевых действий. Он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину и призвал «найти какой-то другой выход из этой ситуации». Затем он уехал из России.

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Позднее Слепаков выпускал на YouTube песни на тему текущего положения дел в стране — например, «Не все так однозначно» и «Нет вобле».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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