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Технологии и медиа, 09 янв, 13:50
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Владелец «Европы Плюс» сменит формат «радио о русской душе» на хип-хоп
«Европейская медиагруппа» запустила новую радиостанцию — Studio 21, посвященную хип-хопу и молодежной культуре. Она займет частоты «Радио для друзей» «о корнях, о доброте и широте русской души», которое так и не стало популярным
Роман Емельянов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Частота, на которой ранее вещало «Радио для друзей» в Тольятти, с 29 декабря переоформлена на Studio 21, следует из данных реестра Роскомнадзора. Новый проект будет посвящен хип-хопу и молодежной культуре, уточнил в беседе с РБК Роман Емельянов, гендиректор Европейской медиагруппы (ЕМГ, управляет радиостанциями «Европа Плюс», «Ретро FM», «Дорожное радио», «Новое радио» и т.д.).

ЕМГ запустила «Радио для друзей» в конце 2014 года на частотах станции «Кекс FM», формат которой — хиты 1990-х — не устраивал группу. Новый проект позиционировался как радиостанция «о корнях, о доброте и широте русской души, объединяющая людей вокруг родной музыки», а в эфире звучали песни Олега Газманова, Александра Иванова, группы «Любэ», Олега Митяева и других российских исполнителей. Но в конце 2016 года и «Радио для друзей» также было признано аутсайдером среди форматов ЕМГ, занимая низкие по аудитории позиции во всех городах вещания, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на партнеров медиагруппы. Его частоты в Мурманске, Белгороде, а также в Талдоме и Каширском районе Подмосковья были отданы под еще одну радиостанцию ЕМГ — «Новое радио».

По данным Роскомнадзора, теперь «Радио для друзей» имеет частоты только в Рязанской области и Ставропольском крае. Именно в этих регионах, как рассказала РБК директор региональной службы ЕМГ Юлия Исаева, планируется продолжить переформатирование станции под новый проект Studio 21.

«В Ставрополе и Рязани наши партнеры уже высказали заинтересованность в запуске нового проекта, — сообщила она. — Надеемся, до конца февраля нам удастся провести переоформление частот в Роскомнадзоре, а также переформатирование станций в этих регионах». На вопрос РБК, будет ли новый проект вещать в столичном регионе, Исаева ответила, что ЕМГ будет принимать решение о запуске хип-хоп-радиостанции в Москве «на основе регионального опыта». «Надо посмотреть, как покажет себя проект в регионах. И на основе этого опыта принимать решение о приобретении или переформатировании какой-либо московской частоты», — сказала она, добавив, что ЕМГ планирует развивать проект Studio 21 и в интернете.

В качестве СМИ радиоканал Studio 21 был зарегистрирован в сентябре прошлого года. У проекта есть сайт в интернете, на котором размещены новости, статьи и видео. В перспективе интернет-площадка станет главной, радио будет генерировать контент и выполнять функцию музыкального проводника, рассказал РБК программный директор Studio 21 Михаил Костров. По его словам, хип-хоп как формат был выбран потому, что сейчас эта одна из самых востребованных ниш на рынке.

Флагман ЕМГ — радиостанция «Европа Плюс», является лидером среди российских радиостанций по показателям ежедневной аудитории: ее ежедневно выбирают 11,7 млн слушателей (данные Mediascope, измерение аудитории в городах с населением 100 тыс. и более человек за период январь—июнь 2017 года). На втором месте по популярности еще один проект группы — «Дорожное радио», его ежедневная аудитория — почти 9,8 млн человек. На третьем — «Авторадио» (входит в субхолдинг «ГПМ Радио»), его слушают ежедневно 9,6 млн россиян.

Автор: Мария Истомина.
Теги: хип-хоп , «Радио для друзей» , Европейская медиагруппа
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