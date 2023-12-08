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Технологии и медиа ,  
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Московские власти запретили использование QR-кодов на билбордах

Власти Москвы запретили использовать QR-коды на билбордах на фоне хакерских атак
Столичный департамент СМИ запретил распространителям наружной рекламы использовать на билбордах QR-коды. Власти считают, что это может привести к нарушению закона на фоне хакерских атак, а эксперты говорят о рисках мошенничества
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил распространителям наружной рекламы использовать QR-коды на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Копия соответствующей факсограммы, разосланной департаментом рекламораспространителям 7 декабря 2023 года, имеется в распоряжении РБК.

Запрет, как указано в факсограмме, обусловлен тем, что QR-код, работающий как ссылка на интернет-ресурс, «содержащий различный и возможный к изменению контент», может содержать информацию, нарушающую закон «О рекламе». Особенно эта проблема, по мнению департамента, актуальна в условиях хакерских атак и взломов информационных систем и сайтов.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — напоминают в департаменте, однако, каких именно положений закона это касается, в факсограмме не уточняется.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ подтвердили РБК получение письма. «Принимая во внимание учащение хакерских атак, попыток взлома систем, переадресацию и фальсификацию QR-кодов на уже размещенных макетах, считаем такие рекомендации правомерными», — заявили в Russ. В компании также уточнили, что QR-коды есть всего на 2% билбордов.

РБК направил запросы в пресс-службу департамента СМИ и рекламы, а также в пресс-службу еще одного оператора — компании Maer.

Как используются QR-коды в рекламе

Процент наружной рекламы с QR-кодом на территории Москвы крайне невелик, рассказала РБК директор по закупкам наружной рекламы холдинга NMi Group Ирина Гусева. Это обусловлено тем, что наиболее распространенный формат рекламных конструкций в столице — билборды площадью 6х3, которые стоят вдоль дорог с повышенным трафиком. «На таких конструкциях и в таких условиях размещение QR-кода бессмысленно, — констатирует Гусева. — У автомобилиста просто не будет возможности отсканировать код. Самый оптимальный формат размещения наружной рекламы с QR-кодом — уличная «мебель», то есть остановки, отдельные небольшие конструкции, встречающиеся на пути пешеходов. Но эти форматы у рекламодателей не особо востребованы».

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Директор «Биорг» по работе с органами государственной власти Илья Веригин считает, что QR-код, выпущенный банком или госведомством, вряд ли может быть изменен. При этом, если владелец билборда размещает QR-код со ссылкой рекламодателя, есть угроза, что ресурсы рекламодателя могут взломать или настроить переадресацию. «Риски недостоверности данных неизбежны в информационном обществе. Но запретительные меры вряд ли полезны в перспективе. Скорее нужно активнее прорабатывать методику проверок данных. Например, все «зашитые» в рекламу ссылки можно автоматически контролировать с помощью искусственного интеллекта, который передаст особо сложные или сомнительные моменты на верификацию человеку», — заключил эксперт.

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Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар заявил, что разделяет опасения департамента, поскольку, во-первых, по QR-коду нельзя понять, куда он ведет, во-вторых, люди пока почти что безгранично доверяют таким кодам и не видят в них потенциальную хакерскую уловку.

В чем риски QR-кодов в общественных местах

Наружная реклама не единственная сфера применения QR-кодов в городском пространстве. Они в том числе встречаются и на зданиях ресторанов (например, предлагая быстрый доступ к меню или переадресовывая на сайт с отзывами об этом заведении), на предлагаемых в аренду велосипедах и электросамокатах (для регистрации в системе кикшеринга и оплаты аренды), в отелях и так далее.

Несмотря на то что к рекламной сфере такие QR-коды не относятся, поскольку их задача — не продвижение товара, а информирование, именно через них зачастую распространяются сомнительные ссылки. «Квишинг», или фишинг через QR-коды, стал популярен в этом году, отметил бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. По его словам, наклейки мошеннических QR-кодов на остановках, пунктах оплаты, в фальшивых платежках ЖКХ и т.п. пока не носят массового характера, но это явление может таковым стать. Защиты от этой атаки практически не существует, кроме внимательности и бдительности граждан, с чем могут быть проблемы, убежден Лукацкий.

При этом запрет на размещение QR-кодов на рекламных конструкциях без широкого освещения этого запрета в СМИ ничего не даст — граждане привыкли к QR-кодам и все равно будут переходить по ним, продолжает Лукацкий.

Например, в этом году торговцы наркотиками стали распространять такие сообщения в точках общепита, убедился корреспондент «Известий». Одна из версий распространения такой информации в офлайне связана с закрытием в 2022 году «Гидры» — крупнейшего в мире теневого маркетплейса.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

В контексте QR-кодов на рекламных объявлениях следует опасаться скорее наклейки злоумышленниками поверх легальных объявлений собственных QR-кодов, ведущих на фишинговые ресурсы, нежели намеренного нарушения рекламодателями соответствующих законов, считает директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов. И гражданам при переходах по таким ссылкам соблюдать те же правила безопасности, что и при переходе по обычным, предостерег он.

Главный риск использования QR-кодов заключается в том, что они могут содержать абсолютно любую ссылку, которая до последнего момента скрыта, в свою очередь, рассказал руководитель группы CERT-F.A.C.C.T. по защите от фишинга Иван Лебедев. По его словам, ссылка может вести на ресурс, где пользователь потеряет деньги и данные банковской карты, или начнется скачивание вредоносного файла. Эксперт напомнил, что весной этого года мошенники расклеивали на шеринговые электросамокаты бумажки с фейковыми QR-кодами.

В четверг RTVI сообщил, что россияне заметили уличные баннеры в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве, на которых был расположен QR-код, который вел на сайт, агитирующий голосовать против Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, — в Russ, впрочем, объясняли, что изначально ссылка вела на новогодний конкурс. О начале такой кампании сообщал в четверг и Алексей Навальный.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
наружная реклама Russ Outdoor хакерские атаки QR-код

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