Бывшие медиаактивы основателя «Макфы» перешли Челябинской области

Власти передали медиаактивы основателя «Макфы» Юревича Челябинской области
Региональный холдинг «Медиа-Центр», владеющий «31 каналом» и локальными радио DFM и «Спутник», перешел в собственность правительства Челябинской области. До национализации в 2024 году актив принадлежал экс-главе региона Юревичу
Михаил&nbsp;Юревич
Михаил Юревич (Фото: Анатолий Колушенко / Global Look Press)

Юридические лица медиахолдинга «Медиа-Центр», до 2024 года находившиеся в составе имущества семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в октябре 2025 года перешли в собственность правительства Челябинской области. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.

Так, ООО «Управляющая компания «Медиа-Центр», ООО «Урал-Медиа» и ООО «Информационная компания «Медиа-Центр» с 16 октября 2025 года на 100% принадлежат правительству Челябинской области. Все три юрлица были национализированы в мае 2024 года, с тех пор их собственником выступала Российская Федерация.

В пресс-службах Росимущества и правительства Челябинской области отказались от комментариев по вопросам условий передачи активов и коммерческих деталей сделки. Глава «Медиа-Центра» Валерий Шагиев на запрос РБК не ответил.

Холдингу «Медиа-Центр» принадлежат такие региональные СМИ, как «31 канал», локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник», а также ряд крупных пабликов и телеграм-каналов.

По финансовым показателям крупнейшим юрлицом холдинга выступает «Информационная компания «Медиа-Центр», выручка которой в 2024 году составила 72 млн руб., чистый убыток — 424 тыс. руб. Управляющая компания «Медиа-Центр» за тот же период отчиталась о 11,6 млн руб. выручки и 1,3 млн руб. чистого убытка. «Урал-Медиа» в 2024 году зафиксировал 2,8 млн руб. выручки и 912 тыс. руб. чистого убытка.

Правительство Челябинской области считается одним из крупнейших игроков на рынке региональных медиа. Ему, в частности, принадлежит правительственный Первый областной медиахолдинг (АО «Обл-ТВ»), в который входят телеканалы ОТВ, «Урал1» и «Восточный экспресс», Первое областное информационное агентство (1obl.ru), оператор медиаэкранов на транспорте «Транспортное телевидение», радио «100 ФМ» и «BFM-Челябинск», сайт «Челгид», ряд городских и районных изданий, а также паблики в соцсетях и телеграм-каналы.

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 год. Он также известен как основатель и экс-бенефициар российского производителя макарон и круп «Макфа». В мае 2024 года активы Юревича были национализированы по иску Генпрокуратуры. Ведомство посчитало деятельность компании «коррупционной», поскольку Юревич и другой бенефициар, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями власти. Государству, помимо «Макфы» и «Медиа-Центра», перешли управляющая компания «Агромакфа», «Смак», Первый хлебокомбинат, «Челябинскоблгаз» и другие активы.

Что еще происходит с медиа на Урале

Ранее юридическое лицо другого регионального издания, Ura.ru — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — попало под арест по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Среди их имущества — крупные энергокомпании, работающие в регионах Уральского федерального округа. Юридически совладельцами Сибирско-Уральской медиакомпании с 2014 года остаются Елена Куимова (у нее 75%, согласно выписке из ЕГРЮЛ) и Михаил Вьюгин (25%).

Евгения Стогова
Михаил Юревич медиабизнес «Макфа» Челябинская область
