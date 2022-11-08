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Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9
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USD ЦБ: 61,24
(-0,86)
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Аналитики сообщили о резком падении спроса на новостройки Москвы
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Стремоусов заявил о скорой «развязке событий» в Херсоне
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Стоимость акций «Детского мира» на Мосбирже упала на 26%
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Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций
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В Петербурге протестировали работу сирен оповещения. Видео
Общество, 11:56
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Общество, 11:55
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Технологии и медиа
,
08 ноя, 12:07
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Полное лунное затмение над Токио. Прямая трансляция
На Дальнем Востоке началось полное лунное затмение. Его смогут увидеть жители дальневосточных регионов России, а также Японии. Как оно выглядит — в прямой трансляции РБК.
Теги
Луна
затмение
Дальний Восток
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