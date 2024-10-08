Как выглядит локализованный на 80% мотоцикл Aurus. Видео

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На газовом форуме в Петербурге показали мотоцикл Aurus, который в том числе будет использоваться в кортеже президента России, передает корреспондент РБК.

Сама модель российского производства «на 80%», не локализован суппорт, а также шины, которые делались под заказ. Слева – не пассажирское сидение, как можно предположить, а прицеп, где находится аккумулятор и дополнительная батарея.