Как выглядит локализованный на 80% мотоцикл Aurus. Видео
На газовом форуме в Петербурге показали мотоцикл Aurus, который в том числе будет использоваться в кортеже президента России, передает корреспондент РБК.
Сама модель российского производства «на 80%», не локализован суппорт, а также шины, которые делались под заказ. Слева – не пассажирское сидение, как можно предположить, а прицеп, где находится аккумулятор и дополнительная батарея.
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