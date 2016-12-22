В Казахстане власти отозвали у 88 телеканалов свидетельства на вещание

Почти 30% всех иностранных телеканалов не будут работать в Казахстане, так как не смогли открыть в стране свои представительства, как требует новое законодательство

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В Казахстане у 28% иностранных телеканалов были отозваны свидетельства о постановке на учет, сообщает на своем сайте Министерство информации и коммуникаций республики.

В 2017 году в Казахстане был принят закон, который обязал все иностранные телеканалы и радиостанции в течение шести месяцев зарегистрировать на территории республики юридическое лицо или провести регистрацию своего филиала. Закон вступил в силу 9 января 2018 года, а 9 июля истек срок, предоставленный иностранным СМИ на регистрацию юрлиц в Казахстане.

В итоге только 219 каналов из 307, поставленных на учет, открыли свои представительства в Казахстане, а 88 не открыли. В связи с этим их ретрансляция была прекращена.

Среди телеканалов, прекративших вещание, есть и российские. Это «НТВ-Плюс 3D»​, «Спас», «Дождь», «Бридж ТВ», Russia Today TV, «Бойцовский клуб» и другие. Из иностранных телеканалов вещание в Казахстане прекратили Sky News, Fox News Channel, Bloomberg Television, France 24, CNBC и др.