FT узнала причину отмены спуска на воду нового 250-метрового лайнера

Лайнер Explora I не спустили на воду из-за отзыва сертификата безопасности установленных на нем огнестойких панелей. Такие стоят еще почти на 50 судах, что может помешать их работе в сезон круизов

Итальянская судостроительная компания Fincantieri отложила спуск на воду роскошного круизного лайнера Explora I в связи с неисправностью огнестойких панелей, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, эта проблема коснулась и десятков других судов.

Поставщик панелей — финская компания Paroc — лишилась сертификации одного из типов таких панелей. Они установлены как минимум на 45 судах, которые уже эксплуатируются.

248-метровая Explora I с 14 палубами, бассейнами, спа-салонами, девятью ресторанами и сотнями роскошных люксов с гидромассажными ваннами на собственных террасах строилась по заказу швейцарской компании MSC, которая вместе с Fincantieri из-за потери сертификации панелей решила отменить спуск за день до него. Пока его перенесли на несколько недель.

Согласно европейскому законодательству, без действующего сертификата безопасности панели не могут быть установлены на судах. Сертификаты Paroc были выданы в 2020 году и должны были истечь в 2025 году, рассказали источники издания. Почему были проведены новые проверки панелей, неясно.

FT отмечает, что проблема возникла в момент, когда начинается сезон круизов и отрасль могла бы восстановиться после пандемии. Были даже надежды на превышение годового пассажиропотока уровня 2019 года.

Explora I более чем на 100 м меньше, чем самый большой круизный лайнер в мире — «Чудо морей» (Wonder of the Seas), длина которого 362 м. Однако уже скоро «Чудо морей» может занять второе место по размеру. В стадии строительства находится круизный лайнер «Икона морей» (Icon of the Seas), длина которого по проекту составит 365 м. На нем будет 20 палуб, на которых будут размещены магазины, рестораны, концертные залы, ночные клубы, центральный парк с настоящими аллеями и аттракционами, семь бассейнов, театр и даже каток.