Апелляция поддержала семью Демьяна Кудрявцева в споре с «Ведомостями»

Супруга Демьяна Кудрявцева и связанная с бывшими инвесторами «Ведомостей» компания добились пересмотра решения суда, который в прошлом году отказался взыскать с издателя газеты 183 млн руб. задолженности

Демьян Кудрявцев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Девятый Арбитражный апелляционный суд 8 июня 2022 года отменил решение Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2021 года, согласно которому кипрской New Grand Venture Holdings Ltd было отказано во взыскании с учредителя и издателя газеты «Ведомости» 183 млн руб. Это следует из информации в базе «Электронное правосудие»: «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт». Текст постановления апелляционной инстанции еще не опубликован.

Кипрская компания подала в суд на учредителя «Ведомостей» — АО «Бизнес Ньюс Медиа» — в апреле 2021 года. Тогда компания хотела вернуть 150 млн руб. задолженности и 33 млн руб. процентов за использование «Ведомостями» товарных знаков Financial Times и The Wall Street Journal (эти издания до 2016 года были совладельцами «Ведомостей» и их логотипы размещались на первой полосе). Арбитражный суд Москвы тот иск удовлетворить отказался, объяснив это недостатком доказательств и истечением срока исковой давности.

Истцом, помимо самой кипрской компании, которая, как ранее писал «Коммерсантъ», представляет интересы наследников бизнесмена Дмитрия Босова и экс-инвестора «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, выступила также его жена Яна Мозель-Кудрявцева. В ранее опубликованных документах суда говорится, что Мозель-Кудрявцева обратилась с апелляционной жалобой, поскольку «принятый по делу судебный акт затрагивает ее права и охраняемые законом интересы, однако суд первой инстанции не привлек ее к участию в деле». Мозель-Кудрявцева с 2016 года сначала через кипрскую Delovoi Standart Ltd, где выступала единственным владельцем, а после ее ликвидации — напрямую была обладателем прав требования к АО «Бизнес Ньюс Медиа». В 2019 году она уступила эти права уже New Grand Venture Holdings Ltd. В качестве третьего лица в споре указан Глеб Прозоров, бывший гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (сейчас — заместитель гендиректора «Интерфакса»).

Новый владелец «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин, выкупивший компанию в мае 2020 года за 160 млн руб., в интервью РБК заявлял, что сделка была реализована за его собственные средства и включала в себя «несколько долгов» с дисконтом, сумма которых не уточнялась. Еремин также утверждал, что при покупке «Ведомостей» внес «определенную сумму денег» для погашения текущих операционных долгов издания.

Представитель «Бизнес Ньюс Медиа» не ответил на запрос. Глеб Прозоров отказался от комментариев, отметив лишь, что «не понимает, почему был привлечен как третье лицо».