Гроб, который 3 тыс. лет защищал фараона. Видео

В Париже на выставке показали гроб самого известного древнеегипетского фараона — Рамзеса II. Правивший Египтом 67 лет царь оставил после себя значительно расширившееся царство и более 100 детей.

На обозрение публики выставлена не мумия Рамзеса, а его гроб, который почти 3 тыс. лет защищал тело фараона. Из-за постоянных ограблений гробниц этот гроб с телом фараона много раз перемещали. В XIX веке гроб нашли и передали в Каирский музей, а позже — в Париж.

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