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Технологии и медиа ,  
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Взрыв Starship вызвал сбой авиасообщения во Флориде

В США 240 рейсов задержали и перенаправили из-за взрыва Starship при пуске
График движения 240 авиарейсов был нарушен из-за взрыва прототипа Starship, произошедшего накануне. Более 170 самолетов задержали на вылет, 28 перенаправили, а 40 задержали на посадку из-за мусора в воздушном пространстве

Взрыв Starship вызвал сбой авиасообщения во Флориде
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Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил график движения примерно 240 авиарейсов в США, передает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Взрыв Starship, произошедший накануне, повлиял на график движения примерно 240 рейсов, а из-за опасений по поводу космического мусора еще более двух десятков самолетов были перенаправлены, сообщили в ведомстве.

По данным управления, инцидент привел к задержке 171 вылета. Также 28 рейсов были перенаправлены, а 40 задержаны на посадку в среднем на 22 минуты, пока предпринимались меры в отношении оказавшегося в воздушном пространстве мусора, сообщали в FAA. Проблемы возникли в аэропортах Флориды — Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

В ночь на 7 марта в США во время восьмого испытательного запуска, примерно через десять минут после старта, взорвался прототип космического корабля Starship. Инцидент произошел на высоте около 150 км: после отделения от ракеты-носителя Super Heavy корабль начал вращаться и с ним прервалась связь, передавал Би-би-си.

При этом ракета-носитель благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в штате Техас.

Представитель Space X — космической компании предпринимателя Илона Маска подтвердил потерю связи с кораблем, как «в прошлый раз». FAA призвало корпорацию расследовать произошедшее.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Starship США Флорида
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