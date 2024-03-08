Индийская компания назвала срок первого полета прототипа летающего такси

Компания ePlane собирается провести первый полет прототипа летающего такси е200 в октябре-ноябре 2024-го. По словам разработчиков, оно будет в два раза дороже Uber, но значительно быстрее

Фото: Harish Tyagi / EPA / ТАСС

Индийская компания ePlane планирует в октябре-ноябре этого года провести испытания прототипа летающего такси, сообщил порталу News18 основатель компании и профессор аэрокосмической инженерии Индийского технологического института в Мадрасе Сатья Чакраварти.

Прототип носит название е200. Он представляет собой компактный летательный аппарат, который может использоваться в условиях города, сказал Чакраварти.

«Нам пришлось сделать аппарат очень компактным, чтобы мы могли приземляться в стесненных условиях, летать в переполненном небе Индии», — рассказал он.

Компания уже провела успешные тестовые полеты более простого прототипа e50.

По словам Чакраварти, обеспечение безопасности пассажиров является приоритетом для ePlane. е200 оснастят парашютами и надувными модулями для обеспечения мягкой посадки в аварийных ситуациях. Конструкция летающего такси создана таким образом, чтобы повысить устойчивость машины в полете.

Чакраварти говорит, что такси будет стоить примерно в два раза дороже услуг традиционных перевозчиков вроде Uber. В качестве наземной инфраструктуры планируется использовать существующие вертолетные площадки, в дальнейшем — парковки, крыши станций метро и больших зданий.

По мнению основателя ePlane, доступность и удобство летающих такси будет важным фактором для выхода службы на зарубежные рынки. Однако, отмечает Чакраварти, из-за иностранного законодательства в аэрокосмической области могут возникнуть трудности, так как в этой сфере «имеет место протекционизм на национальном уровне».