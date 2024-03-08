Индийская компания назвала срок первого полета прототипа летающего такси
Индийская компания ePlane планирует в октябре-ноябре этого года провести испытания прототипа летающего такси, сообщил порталу News18 основатель компании и профессор аэрокосмической инженерии Индийского технологического института в Мадрасе Сатья Чакраварти.
Прототип носит название е200. Он представляет собой компактный летательный аппарат, который может использоваться в условиях города, сказал Чакраварти.
«Нам пришлось сделать аппарат очень компактным, чтобы мы могли приземляться в стесненных условиях, летать в переполненном небе Индии», — рассказал он.
Компания уже провела успешные тестовые полеты более простого прототипа e50.
По словам Чакраварти, обеспечение безопасности пассажиров является приоритетом для ePlane. е200 оснастят парашютами и надувными модулями для обеспечения мягкой посадки в аварийных ситуациях. Конструкция летающего такси создана таким образом, чтобы повысить устойчивость машины в полете.
Чакраварти говорит, что такси будет стоить примерно в два раза дороже услуг традиционных перевозчиков вроде Uber. В качестве наземной инфраструктуры планируется использовать существующие вертолетные площадки, в дальнейшем — парковки, крыши станций метро и больших зданий.
По мнению основателя ePlane, доступность и удобство летающих такси будет важным фактором для выхода службы на зарубежные рынки. Однако, отмечает Чакраварти, из-за иностранного законодательства в аэрокосмической области могут возникнуть трудности, так как в этой сфере «имеет место протекционизм на национальном уровне».
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