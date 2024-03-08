Ученые выявили «сверхспособность» у чернобыльских червей
Черви, обитающие в зоне Чернобыльской АЭС обладают невосприимчивостью к радиации, сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Нью-Йоркского университета.
«Эти черви живут повсюду, и живут они быстро, поэтому они проходят через десятки поколений эволюции, в то время как типичное позвоночное животное все еще встает на ноги», — сказал профессор биологии Нью-Йоркского университета и старший автор исследования Мэтью Рокман.
Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали белорусские и российские регионы.
Ученые посетили Чернобыль, чтобы изучить группу червей-нематод (также они называются круглыми червями). Они собрали их из образцов почвы, гниющих фруктов, причем уровень радиации в местах сбора был разный: от низкого до высокого, сравнимого с тем, что наблюдается в космосе.
Червей отвезли в Нью-Йоркский университет и частично заморозили, чтобы затем разморозить для изучения. По словам Рокмана, таким образом исследователи «остановили эволюцию», что невозможно сделать с другими видами животных. В итоге в геноме червей не было обнаружено следов радиационного повреждения.
«Это не означает, что Чернобыль безопасен. Скорее всего, это значит, что нематоды действительно выносливые животные и могут противостоять экстремальным условиям», — сказала доктор София Тинтори, ведущий автор исследования. Она отметила, что на результат могло повлиять то, как долго черви находились в зоне и какой уровень облучения получили — установить эти данные нельзя.
Тинтори добавила, что результаты их исследования можно применить в ходе изучения того, как взаимосвязаны повреждения ДНК и заболеваемость раком у людей, поскольку это поможет понять, почему у одних пациентов, имеющих генетическую предрасположенность к онкологии, она развивается, а у других нет.
«Размышления о том, как люди по-разному реагируют на агенты, повреждающие ДНК в окружающей среде, помогут нам иметь четкое представление о наших собственных факторах риска», — пояснила Тинтори.
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