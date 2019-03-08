Ученые подсчитали приблизительную массу Млечного пути

Масса галактики Млечный путь в 1,5 трлн раз больше, чем масса Солнца. К таким выводам астрономы пришли, изучив данные c телескопов NASA и Европейского космического агентства

Фото: Antoni Cladera / AP

Американские и европейские астрономы рассчитали приблизительную массу галактики Млечный путь, сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Ученые использовали данные, полученные с космических телескопов Gaia (ESA) и Hubble (NASA). В своих расчетах они учитывали область в 129 тыс. световых лет от Земли. В прошлых исследованиях масса Млечного пути оценивалась в 500 млрд — 3 трлн масс Солнца, однако в этот раз ученые использовали другой метод для подсчета массы темной материи, доля которой в массе галактики равна примерно 90%.

Они пришли к выводу, что масса галактики в 1,5 трлн раз больше массы Солнца (1,9885⋅1030 кг)Астрономы учитывали скорость, с которой шаровые звездные скопления вращаются вокруг центра Млечного пути. «Чем выше масса галактики, тем быстрее скопления движутся под действием гравитации», — объяснил профессор Вин Эванс из Кембриджского университета.

Телескоп Gaia позволил получить данные о скоплениях в 65 тыс. световых лет от Земли, информацию о расположенных дальше ученые получили с помощью Hubble.